https://ria.ru/20230318/podvig-1858776029.html

Сослуживец рассказал о подвиге командира штурмовиков с позывным "Кубань"

Сослуживец рассказал о подвиге командира штурмовиков с позывным "Кубань" - РИА Новости, 18.03.2023

Сослуживец рассказал о подвиге командира штурмовиков с позывным "Кубань"

Командир штурмовой группы ЗВО Александр Мальцев с позывным "Кубань" героически погиб при прикрытии отхода своей группы, где был раненый боец, после трех... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T12:30

2023-03-18T12:30

2023-03-18T13:55

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

западный военный округ (зво)

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 18 мар — РИА Новости. Командир штурмовой группы ЗВО Александр Мальцев с позывным "Кубань" героически погиб при прикрытии отхода своей группы, где был раненый боец, после трех непрерывных дней ведения штурмовых действий по захвату и удержанию укрепленных опорных пунктов противника, рассказал РИА Новости сослуживец Мальцева. "Подошли к очередному опорнику, группа из пяти человек. "Лоу" (позывной военнослужащего) первый получил ранение, мы с ним ушли влево", - рассказал штурмовик с позывным "Карлсон". "Кубань" начал обходить справа и прикрывал нас, отвлек на себя внимание. Дал команду прекратить перестрелку, чтобы перегруппироваться и оказать помощь раненому "Лоу". Потом опять была стрелкотня, перекидка гранатами и в конце концов перестал выходить на связь", - сказал "Карлсон". Как рассказал собеседник агентства, именно "Кубань" дал ему боевое крещение, запустил в первый бой и успокоил. "Он - Мужик! Три дня в окопах на всех опорниках, три дня без перерыва (участвовал в штурме ред.). По радиостанции только и слышно: "Кубань" туда, "Кубань" сюда, везде был. Я не знаю, как он успевал", - отметил сослуживец.

https://ria.ru/20230311/predotvraschenie-1857196851.html

https://ria.ru/20230220/vasilchenko-1853212406.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, западный военный округ (зво)