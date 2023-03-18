https://ria.ru/20230318/podvig-1858776029.html
Сослуживец рассказал о подвиге командира штурмовиков с позывным "Кубань"
Сослуживец рассказал о подвиге командира штурмовиков с позывным "Кубань" - РИА Новости, 18.03.2023
Сослуживец рассказал о подвиге командира штурмовиков с позывным "Кубань"
Командир штурмовой группы ЗВО Александр Мальцев с позывным "Кубань" героически погиб при прикрытии отхода своей группы, где был раненый боец, после трех... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T12:30
2023-03-18T12:30
2023-03-18T13:55
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
западный военный округ (зво)
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 18 мар — РИА Новости. Командир штурмовой группы ЗВО Александр Мальцев с позывным "Кубань" героически погиб при прикрытии отхода своей группы, где был раненый боец, после трех непрерывных дней ведения штурмовых действий по захвату и удержанию укрепленных опорных пунктов противника, рассказал РИА Новости сослуживец Мальцева. "Подошли к очередному опорнику, группа из пяти человек. "Лоу" (позывной военнослужащего) первый получил ранение, мы с ним ушли влево", - рассказал штурмовик с позывным "Карлсон". "Кубань" начал обходить справа и прикрывал нас, отвлек на себя внимание. Дал команду прекратить перестрелку, чтобы перегруппироваться и оказать помощь раненому "Лоу". Потом опять была стрелкотня, перекидка гранатами и в конце концов перестал выходить на связь", - сказал "Карлсон". Как рассказал собеседник агентства, именно "Кубань" дал ему боевое крещение, запустил в первый бой и успокоил. "Он - Мужик! Три дня в окопах на всех опорниках, три дня без перерыва (участвовал в штурме ред.). По радиостанции только и слышно: "Кубань" туда, "Кубань" сюда, везде был. Я не знаю, как он успевал", - отметил сослуживец.
https://ria.ru/20230311/predotvraschenie-1857196851.html
https://ria.ru/20230220/vasilchenko-1853212406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Западный военный округ (ЗВО)
Сослуживец рассказал о подвиге командира штурмовиков с позывным "Кубань"
Штурмовавший укреппункты ВСУ командир Мальцев с позывным "Кубань" погиб на Украине
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 18 мар — РИА Новости. Командир штурмовой группы ЗВО Александр Мальцев с позывным "Кубань" героически погиб при прикрытии отхода своей группы, где был раненый боец, после трех непрерывных дней ведения штурмовых действий по захвату и удержанию укрепленных опорных пунктов противника, рассказал РИА Новости сослуживец Мальцева.
"Подошли к очередному опорнику, группа из пяти человек. "Лоу" (позывной военнослужащего) первый получил ранение, мы с ним ушли влево", - рассказал штурмовик с позывным "Карлсон".
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"Кубань" начал обходить справа и прикрывал нас, отвлек на себя внимание. Дал команду прекратить перестрелку, чтобы перегруппироваться и оказать помощь раненому "Лоу". Потом опять была стрелкотня, перекидка гранатами и в конце концов перестал выходить на связь", - сказал "Карлсон".
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"В его сторону работал пулемёт. Он полностью обеспечил наш отход. В районе эвакуации узнали, что "Кубани" с нами нет", - сообщил военнослужащий.
Как рассказал собеседник агентства, именно "Кубань" дал ему боевое крещение, запустил в первый бой и успокоил.
"Он - Мужик! Три дня в окопах на всех опорниках, три дня без перерыва (участвовал в штурме ред.). По радиостанции только и слышно: "Кубань" туда, "Кубань" сюда, везде был. Я не знаю, как он успевал", - отметил сослуживец.
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