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Сослуживец рассказал о подвиге командира штурмовиков с позывным "Кубань" - РИА Новости, 18.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 18.03.2023 (обновлено: 13:55 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/podvig-1858776029.html
Сослуживец рассказал о подвиге командира штурмовиков с позывным "Кубань"
Сослуживец рассказал о подвиге командира штурмовиков с позывным "Кубань" - РИА Новости, 18.03.2023
Сослуживец рассказал о подвиге командира штурмовиков с позывным "Кубань"
Командир штурмовой группы ЗВО Александр Мальцев с позывным "Кубань" героически погиб при прикрытии отхода своей группы, где был раненый боец, после трех... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T12:30
2023-03-18T13:55
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
западный военный округ (зво)
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 18 мар — РИА Новости. Командир штурмовой группы ЗВО Александр Мальцев с позывным "Кубань" героически погиб при прикрытии отхода своей группы, где был раненый боец, после трех непрерывных дней ведения штурмовых действий по захвату и удержанию укрепленных опорных пунктов противника, рассказал РИА Новости сослуживец Мальцева. "Подошли к очередному опорнику, группа из пяти человек. "Лоу" (позывной военнослужащего) первый получил ранение, мы с ним ушли влево", - рассказал штурмовик с позывным "Карлсон". "Кубань" начал обходить справа и прикрывал нас, отвлек на себя внимание. Дал команду прекратить перестрелку, чтобы перегруппироваться и оказать помощь раненому "Лоу". Потом опять была стрелкотня, перекидка гранатами и в конце концов перестал выходить на связь", - сказал "Карлсон". Как рассказал собеседник агентства, именно "Кубань" дал ему боевое крещение, запустил в первый бой и успокоил. "Он - Мужик! Три дня в окопах на всех опорниках, три дня без перерыва (участвовал в штурме ред.). По радиостанции только и слышно: "Кубань" туда, "Кубань" сюда, везде был. Я не знаю, как он успевал", - отметил сослуживец.
https://ria.ru/20230311/predotvraschenie-1857196851.html
https://ria.ru/20230220/vasilchenko-1853212406.html
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безопасность, вооруженные силы рф, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Западный военный округ (ЗВО)
Сослуживец рассказал о подвиге командира штурмовиков с позывным "Кубань"

Штурмовавший укреппункты ВСУ командир Мальцев с позывным "Кубань" погиб на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмовой группы в зоне спецоперации
Военнослужащий штурмовой группы в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий штурмовой группы в зоне спецоперации. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 18 мар — РИА Новости. Командир штурмовой группы ЗВО Александр Мальцев с позывным "Кубань" героически погиб при прикрытии отхода своей группы, где был раненый боец, после трех непрерывных дней ведения штурмовых действий по захвату и удержанию укрепленных опорных пунктов противника, рассказал РИА Новости сослуживец Мальцева.
"Подошли к очередному опорнику, группа из пяти человек. "Лоу" (позывной военнослужащего) первый получил ранение, мы с ним ушли влево", - рассказал штурмовик с позывным "Карлсон".
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"Кубань" начал обходить справа и прикрывал нас, отвлек на себя внимание. Дал команду прекратить перестрелку, чтобы перегруппироваться и оказать помощь раненому "Лоу". Потом опять была стрелкотня, перекидка гранатами и в конце концов перестал выходить на связь", - сказал "Карлсон".
«
"В его сторону работал пулемёт. Он полностью обеспечил наш отход. В районе эвакуации узнали, что "Кубани" с нами нет", - сообщил военнослужащий.
Как рассказал собеседник агентства, именно "Кубань" дал ему боевое крещение, запустил в первый бой и успокоил.
"Он - Мужик! Три дня в окопах на всех опорниках, три дня без перерыва (участвовал в штурме ред.). По радиостанции только и слышно: "Кубань" туда, "Кубань" сюда, везде был. Я не знаю, как он успевал", - отметил сослуживец.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
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