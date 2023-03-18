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Зеленский заявил о новом пакете военной помощи НАТО для Киева - РИА Новости, 18.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:15 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/paket-1858858575.html
Зеленский заявил о новом пакете военной помощи НАТО для Киева
Зеленский заявил о новом пакете военной помощи НАТО для Киева - РИА Новости, 18.03.2023
Зеленский заявил о новом пакете военной помощи НАТО для Киева
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что по итогам состоявшегося на этой неделе заседания в "формате Рамштайн"... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T23:15
2023-03-18T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
владимир зеленский
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что по итогам состоявшегося на этой неделе заседания в "формате Рамштайн" украинская сторона получит новую военную помощь со стороны стран НАТО и их союзников."Состоялось очередное заседание "Рамштайна". Есть новые оборонные пакеты от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии", - заявил Зеленский в видео-обращении, опубликованном в его телеграм-канале.Он также отметил, что дополнительную военную помощь для Украины согласовали Швеция и Польша. В частности, речь идет о боеприпасах и амуниции, танках и артиллерии. Он отдельно подчеркнул, что достигнуто "очень нужное решение" со Швецией по 155-миллиметровым самоходным артиллерийским установкам "Арчерам", а также есть решение относительно МиГов от Словакии. Украинской армии продолжают "сильно помогать" Польша, Литва, Великобритания, ЕС, США и многие другие, добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html
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в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Зеленский заявил о новом пакете военной помощи НАТО для Киева

Зеленский заявил, что Киеву будут предоставлены новые пакеты военной помощи странами НАТО

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что по итогам состоявшегося на этой неделе заседания в "формате Рамштайн" украинская сторона получит новую военную помощь со стороны стран НАТО и их союзников.
"Состоялось очередное заседание "Рамштайна". Есть новые оборонные пакеты от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии", - заявил Зеленский в видео-обращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Он также отметил, что дополнительную военную помощь для Украины согласовали Швеция и Польша. В частности, речь идет о боеприпасах и амуниции, танках и артиллерии. Он отдельно подчеркнул, что достигнуто "очень нужное решение" со Швецией по 155-миллиметровым самоходным артиллерийским установкам "Арчерам", а также есть решение относительно МиГов от Словакии. Украинской армии продолжают "сильно помогать" Польша, Литва, Великобритания, ЕС, США и многие другие, добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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