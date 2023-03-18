https://ria.ru/20230318/paket-1858858575.html

Зеленский заявил о новом пакете военной помощи НАТО для Киева

Зеленский заявил о новом пакете военной помощи НАТО для Киева - РИА Новости, 18.03.2023

Зеленский заявил о новом пакете военной помощи НАТО для Киева

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что по итогам состоявшегося на этой неделе заседания в "формате Рамштайн"... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T23:15

2023-03-18T23:15

2023-03-18T23:15

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что по итогам состоявшегося на этой неделе заседания в "формате Рамштайн" украинская сторона получит новую военную помощь со стороны стран НАТО и их союзников."Состоялось очередное заседание "Рамштайна". Есть новые оборонные пакеты от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии", - заявил Зеленский в видео-обращении, опубликованном в его телеграм-канале.Он также отметил, что дополнительную военную помощь для Украины согласовали Швеция и Польша. В частности, речь идет о боеприпасах и амуниции, танках и артиллерии. Он отдельно подчеркнул, что достигнуто "очень нужное решение" со Швецией по 155-миллиметровым самоходным артиллерийским установкам "Арчерам", а также есть решение относительно МиГов от Словакии. Украинской армии продолжают "сильно помогать" Польша, Литва, Великобритания, ЕС, США и многие другие, добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

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в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз, нато