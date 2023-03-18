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Прокурор МУС выразил сожаление из-за ордера на "арест" Путина

Прокурор МУС выразил сожаление из-за ордера на "арест" Путина - РИА Новости, 18.03.2023

Прокурор МУС выразил сожаление из-за ордера на "арест" Путина

Выданный Международным уголовным судом (МУС), юрисдикцию которого не признают Россия и США, ордер на "арест" президента России Владимира Путина, вызывает... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T15:41

2023-03-18T15:41

2023-03-18T20:02

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мария львова-белова

международный уголовный суд

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Выданный Международным уголовным судом (МУС), юрисдикцию которого не признают Россия и США, ордер на "арест" президента России Владимира Путина, вызывает "сожаление" и не может быть поводом для праздника, заявил прокурор МУС Карим Хан в интервью телеканалу CNN."Это не должно давать нам повод для праздника. Что нам пришлось это сделать — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление. Доказательства заставили нас действовать таким образом", — заявил Хан.Прокурор МУС заявил, что организация продолжает расследования в связи ситуацией на Украине, продолжает изучать и анализировать все поступающие обвинения и не намерена останавливаться после выдачи ордеров, но там хотят относиться к "указывающим на вину и возможность оправдания обстоятельствам одинаково". Он утверждает, что суд хочет "найти правду". Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации заявил, что Россия считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными. По его словам, "эта предвзятая, политизированная, некомпетентная международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность. МУС — это марионетка в руках коллективного Запада, которая всегда готова осуществлять псевдоправосудие по заказу". Он отметил, что особенно цинично то, что юридически ничтожные решения были обнародованы накануне 20-летия со дня незаконного вторжения США в Ирак, где МУС обладал юрисдикцией, но не сделал ничего для привлечения виновных к ответственности. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, любые его решения ничтожны с точки зрения права. Ранее в марте издание New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине преступлениях, опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии. В материале отмечается, что "военное руководство выступает против помощи суду в расследовании, потому что опасается создания прецедента, который поможет затем преследовать американцев". При этом сами Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении преступлений американских военных в Афганистане. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон тогда критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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