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Эксперт: ордер на "арест" Путина затруднит решение украинского конфликта - РИА Новости, 18.03.2023
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12:55 18.03.2023 (обновлено: 13:57 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/order-1858777968.html
Эксперт: ордер на "арест" Путина затруднит решение украинского конфликта
Эксперт: ордер на "арест" Путина затруднит решение украинского конфликта - РИА Новости, 18.03.2023
Эксперт: ордер на "арест" Путина затруднит решение украинского конфликта
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в значительной степени служит инструментом продвижения геополитической линии США и Запада, ордер на арест российского... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T12:55
2023-03-18T13:57
в мире
сша
гаага
россия
владимир путин
мария львова-белова
дональд трамп
международный уголовный суд
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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в значительной степени служит инструментом продвижения геополитической линии США и Запада, ордер на арест российского президента лишь затруднит урегулирование ситуации на Украине, считает экс-главред китайской государственной газеты Global Times, комментатор издания Ху Сицзинь. Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. "Международный уголовный суд в Гааге в значительной степени служит инструментом продвижения геополитической линии США и Запада. США — это страна, которая развязывает войны и убивает гражданское население больше всех в мире, но президенты и командующие вооруженными силами США никогда не подвергались судебному преследованию в Гаагском суде", - заявил Ху Сицзинь, слова которого приводит информационный портал "Фэнхуан ван". Он отметил, что марте 2020 года МУС в Гааге принял решение уполномочить прокуратуру расследовать предполагаемые преступления, совершенные всеми сторонами, участвующими в войне в Афганистане, в том числе американскими военными, и тогдашний президент США Дональд Трамп объявил в июне того же года, что введет экономические санкции и ограничения на въезд в США в отношении должностных лиц МУС и членов их семей, причастных к расследованию действий американских военных в войне в Афганистане. "Подавляющее большинство тех, в отношении кого МУС в Гааге начал судебное преследование, были противниками США и Запада… Этот ордер на "арест" (Путина – ред.) только укрепит решимость Кремля до конца противостоять США и Западу, что затруднит урегулирование ситуации на Украине", - указал он. Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html
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в мире, сша, гаага, россия, владимир путин, мария львова-белова, дональд трамп, международный уголовный суд
В мире, США, Гаага, Россия, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Дональд Трамп, Международный уголовный суд
Эксперт: ордер на "арест" Путина затруднит решение украинского конфликта

Эксперт Ху Сицзинь: ордер МУС на "арест" Путина затруднит решение украинского конфликта

© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в значительной степени служит инструментом продвижения геополитической линии США и Запада, ордер на арест российского президента лишь затруднит урегулирование ситуации на Украине, считает экс-главред китайской государственной газеты Global Times, комментатор издания Ху Сицзинь.
Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
"Международный уголовный суд в Гааге в значительной степени служит инструментом продвижения геополитической линии США и Запада. США — это страна, которая развязывает войны и убивает гражданское население больше всех в мире, но президенты и командующие вооруженными силами США никогда не подвергались судебному преследованию в Гаагском суде", - заявил Ху Сицзинь, слова которого приводит информационный портал "Фэнхуан ван".
Он отметил, что марте 2020 года МУС в Гааге принял решение уполномочить прокуратуру расследовать предполагаемые преступления, совершенные всеми сторонами, участвующими в войне в Афганистане, в том числе американскими военными, и тогдашний президент США Дональд Трамп объявил в июне того же года, что введет экономические санкции и ограничения на въезд в США в отношении должностных лиц МУС и членов их семей, причастных к расследованию действий американских военных в войне в Афганистане.
"Подавляющее большинство тех, в отношении кого МУС в Гааге начал судебное преследование, были противниками США и Запада… Этот ордер на "арест" (Путина – ред.) только укрепит решимость Кремля до конца противостоять США и Западу, что затруднит урегулирование ситуации на Украине", - указал он.
Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Байден назвал оправданным решение МУС об ордере на "арест" Путина
Вчера, 02:29
 
В миреСШАГаагаРоссияВладимир ПутинМария Львова-БеловаДональд ТрампМеждународный уголовный суд
 
 
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