https://ria.ru/20230318/order-1858777968.html

Эксперт: ордер на "арест" Путина затруднит решение украинского конфликта

Эксперт: ордер на "арест" Путина затруднит решение украинского конфликта - РИА Новости, 18.03.2023

Эксперт: ордер на "арест" Путина затруднит решение украинского конфликта

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в значительной степени служит инструментом продвижения геополитической линии США и Запада, ордер на арест российского... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T12:55

2023-03-18T12:55

2023-03-18T13:57

в мире

сша

гаага

россия

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мария львова-белова

дональд трамп

международный уголовный суд

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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в значительной степени служит инструментом продвижения геополитической линии США и Запада, ордер на арест российского президента лишь затруднит урегулирование ситуации на Украине, считает экс-главред китайской государственной газеты Global Times, комментатор издания Ху Сицзинь. Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. "Международный уголовный суд в Гааге в значительной степени служит инструментом продвижения геополитической линии США и Запада. США — это страна, которая развязывает войны и убивает гражданское население больше всех в мире, но президенты и командующие вооруженными силами США никогда не подвергались судебному преследованию в Гаагском суде", - заявил Ху Сицзинь, слова которого приводит информационный портал "Фэнхуан ван". Он отметил, что марте 2020 года МУС в Гааге принял решение уполномочить прокуратуру расследовать предполагаемые преступления, совершенные всеми сторонами, участвующими в войне в Афганистане, в том числе американскими военными, и тогдашний президент США Дональд Трамп объявил в июне того же года, что введет экономические санкции и ограничения на въезд в США в отношении должностных лиц МУС и членов их семей, причастных к расследованию действий американских военных в войне в Афганистане. "Подавляющее большинство тех, в отношении кого МУС в Гааге начал судебное преследование, были противниками США и Запада… Этот ордер на "арест" (Путина – ред.) только укрепит решимость Кремля до конца противостоять США и Западу, что затруднит урегулирование ситуации на Украине", - указал он. Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html

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в мире, сша, гаага, россия, владимир путин, мария львова-белова, дональд трамп, международный уголовный суд