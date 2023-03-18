Эксперт: ордер на "арест" Путина затруднит решение украинского конфликта
Эксперт Ху Сицзинь: ордер МУС на "арест" Путина затруднит решение украинского конфликта
© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в значительной степени служит инструментом продвижения геополитической линии США и Запада, ордер на арест российского президента лишь затруднит урегулирование ситуации на Украине, считает экс-главред китайской государственной газеты Global Times, комментатор издания Ху Сицзинь.
Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
"Международный уголовный суд в Гааге в значительной степени служит инструментом продвижения геополитической линии США и Запада. США — это страна, которая развязывает войны и убивает гражданское население больше всех в мире, но президенты и командующие вооруженными силами США никогда не подвергались судебному преследованию в Гаагском суде", - заявил Ху Сицзинь, слова которого приводит информационный портал "Фэнхуан ван".
Он отметил, что марте 2020 года МУС в Гааге принял решение уполномочить прокуратуру расследовать предполагаемые преступления, совершенные всеми сторонами, участвующими в войне в Афганистане, в том числе американскими военными, и тогдашний президент США Дональд Трамп объявил в июне того же года, что введет экономические санкции и ограничения на въезд в США в отношении должностных лиц МУС и членов их семей, причастных к расследованию действий американских военных в войне в Афганистане.
"Подавляющее большинство тех, в отношении кого МУС в Гааге начал судебное преследование, были противниками США и Запада… Этот ордер на "арест" (Путина – ред.) только укрепит решимость Кремля до конца противостоять США и Западу, что затруднит урегулирование ситуации на Украине", - указал он.
Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.