https://ria.ru/20230318/ombudsmen-1858736541.html

Омбудсмен ДНР заявила, что Запад игнорирует письма о преступлениях Киева

Омбудсмен ДНР заявила, что Запад игнорирует письма о преступлениях Киева - РИА Новости, 18.03.2023

Омбудсмен ДНР заявила, что Запад игнорирует письма о преступлениях Киева

В ООН, МККК и ЮНИСЕФ направлены 590 писем о нарушениях прав человека и военных преступлениях Киева, но реакции не последовало, говорится в докладе омбудсмена... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T00:38

2023-03-18T00:38

2023-03-18T01:17

киев

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

оон

международный комитет красного креста (мккк)

юнисеф

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В ООН, МККК и ЮНИСЕФ направлены 590 писем о нарушениях прав человека и военных преступлениях Киева, но реакции не последовало, говорится в докладе омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.СБ ООН не разрешил ей выступить на заседании по гуманитарной ситуации на Украине. Доклад для заседания опубликован на сайте омбудсмена"Как уполномоченный по правам человека все эти годы в официальном порядке я информировала международные правозащитные инстанции о выявленных фактах нарушения прав человека и военных преступлениях со стороны Украины на территории ДНР. С 2014 года и по состоянию на 24 февраля 2022 года в адрес ООН, МККК и ЮНИСЕФ мною было направлено 270 соответствующих писем. С начала специальной операции – еще 320... Однако, к сожалению, должной оценки действий Киева, а также мер реагирования, которые были бы нацелены на предотвращение актов насилия и геноцида в отношении населения Донбасса в дальнейшем, не последовало", - говорится в докладе.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230120/lavrov-1846213418.html

https://ria.ru/20220325/ukraina-1780142253.html

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киев, донецкая народная республика, украина, дарья морозова, оон, международный комитет красного креста (мккк), юнисеф, в мире, россия, владимир путин