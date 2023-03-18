https://ria.ru/20230318/ogurtsy-1858739004.html

Немцев поразили российские огурцы в Польше

Немцев поразили российские огурцы в Польше - РИА Новости, 18.03.2023

Немцев поразили российские огурцы в Польше

Российские овощи спокойно продаются в Польше, несмотря на масштабные санкции Запада в отношении Москвы, пишет газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T01:35

2023-03-18T01:35

2023-03-18T01:35

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украина

евросоюз

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российские овощи спокойно продаются в Польше, несмотря на масштабные санкции Запада в отношении Москвы, пишет газета Berliner Zeitung."ЕС ввел многочисленные санкции против России из-за ее спецоперации на Украине. Но теперь на польских рынках появились дешевые российские овощи. Что это значит?" – задается вопросом издание.С учетом того, что многие европейские страны свернули торговые связи с Россией, "удивительно, что их возможно купить" в Польше, говорится в статье. Так, на польский оптовый рынок в Бронише постоянно прибывают десятки фур, которые везут в страну овощи из России.Российские огурцы продаются здесь дешевле, чем аналогичный товар из ЕС, который в последнее время становятся все дороже, отмечает Berliner Zeitung. Как сообщил один из продавцов польским СМИ, российские поставщики огурцов имеют "все необходимые документы, тесты и сертификаты".При этом в Германии в последнее время цены на продукты питания резко выросли, это происходит из-за нескольких причин. "С одной стороны, фермеры все еще борются с резким ростом цен на электроэнергию. Институт экономических исследований также недавно сообщил о нехватке поставок и ценовых войнах между производителями и дистрибьюторами. В конечном счете, за наценку платят потребители", - резюмирует издание.Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230315/inflyatsiya-1858104321.html

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в мире, россия, польша, украина, евросоюз, владимир путин