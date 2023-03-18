https://ria.ru/20230318/ogon-1858836009.html

В Можайске проверят подростка, бросившего огнетушитель в Вечный огонь

В Можайске проверят подростка, бросившего огнетушитель в Вечный огонь - РИА Новости, 18.03.2023

В Можайске проверят подростка, бросившего огнетушитель в Вечный огонь

Следователи СК РФ по Московской области проверят факт вандализма со стороны подростка, который бросил огнетушитель в Вечный огонь мемориального комплекса "Парк... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T20:08

2023-03-18T20:08

2023-03-18T20:08

происшествия

можайск

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ по Московской области проверят факт вандализма со стороны подростка, который бросил огнетушитель в Вечный огонь мемориального комплекса "Парк имени 40-летия Победы" в Можайске, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области. "Организована проверка по информации СМИ о вандализме и хулиганских действиях подростка, который бросил огнетушитель в Вечный огонь мемориального комплекса "Парк имени 40-летия Победы", расположенного в Можайске... Следователи установят все причины и условия произошедшего, будет назначена экспертиза для установления причинного ущерба Можайскому городскому округу", - говорится в сообщении. Следователи установили, что подросток 2011 года рождения нашёл огнетушитель на мусорке и решил проверить, взорвется ли он. Мальчик положил баллон на горелку Вечного огня, после чего произошел хлопок.

https://ria.ru/20221223/pskov-1840972026.html

можайск

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, можайск, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)