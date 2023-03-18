https://ria.ru/20230318/obstrel-1858844362.html

Мирный житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ

Мирный житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023

Мирный житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ

Мирный житель получил ранения в поселке шахты №10 в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T21:12

2023-03-18T21:12

2023-03-18T21:19

происшествия

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в поселке шахты №10 в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате обстрелов со стороны украинских карателей Петровского района Донецка. В поселке шахты №10 ранения также получил мужчина 1971 года рождения", - написал Кулемзин в телеграм-канале. Отмечается, что пострадавший с осколочными ранениями был доставлен в больницу. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр ранее уже сообщал о пострадавшем мужчине 1968 года рождения.

https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1857093374.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк