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Мирный житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023
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21:12 18.03.2023 (обновлено: 21:19 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/obstrel-1858844362.html
Мирный житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ
Мирный житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023
Мирный житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ
Мирный житель получил ранения в поселке шахты №10 в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T21:12
2023-03-18T21:19
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в поселке шахты №10 в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате обстрелов со стороны украинских карателей Петровского района Донецка. В поселке шахты №10 ранения также получил мужчина 1971 года рождения", - написал Кулемзин в телеграм-канале. Отмечается, что пострадавший с осколочными ранениями был доставлен в больницу. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр ранее уже сообщал о пострадавшем мужчине 1968 года рождения.
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1857093374.html
донецк
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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Мирный житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: мирный житель пострадал при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в поселке шахты №10 в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате обстрелов со стороны украинских карателей Петровского района Донецка. В поселке шахты №10 ранения также получил мужчина 1971 года рождения", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
Отмечается, что пострадавший с осколочными ранениями был доставлен в больницу.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр ранее уже сообщал о пострадавшем мужчине 1968 года рождения.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.03.2023
Вчера, 18:50
 
ПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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