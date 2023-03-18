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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.03.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 18.20 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T18:55
2023-03-18T18:55
2023-03-18T18:55
специальная военная операция на украине
кировский район
сцкк
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.20 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1857093374.html
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кировский район, сцкк, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, СЦКК, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка