Рейтинг@Mail.ru
В Курской области рассказали о повреждениях инфраструктуры при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 18.03.2023 (обновлено: 16:35 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/obstrel-1858803594.html
В Курской области рассказали о повреждениях инфраструктуры при обстреле ВСУ
В Курской области рассказали о повреждениях инфраструктуры при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023
В Курской области рассказали о повреждениях инфраструктуры при обстреле ВСУ
Тремя снарядами поврежден бывший дом культуры в поселке Краснооктябрьский Курской области, всего зафиксировано десять прилетов, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T16:15
2023-03-18T16:35
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
вооруженные силы украины
роман старовойт
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 мар — РИА Новости. Тремя снарядами поврежден бывший дом культуры в поселке Краснооктябрьский Курской области, всего зафиксировано десять прилетов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "ВСУ сегодня обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района, зафиксировали 10 прилетов. Главное, среди мирных жителей никто не пострадал. Однако три прилёта пришлись по зданию бывшего дома культуры, который в последнее время не работал", — сообщил Старовойт. В конце января из минометов был обстрелян украинскими войсками посёлок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая прошлого года в Тёткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, а 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер. В те же дни, 10 октября, при обстреле пострадали мужчина и женщина.
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
глушковский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
глушковский район, курская область, вооруженные силы украины, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области рассказали о повреждениях инфраструктуры при обстреле ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Краснооктябрьский

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 мар — РИА Новости. Тремя снарядами поврежден бывший дом культуры в поселке Краснооктябрьский Курской области, всего зафиксировано десять прилетов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"ВСУ сегодня обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района, зафиксировали 10 прилетов. Главное, среди мирных жителей никто не пострадал. Однако три прилёта пришлись по зданию бывшего дома культуры, который в последнее время не работал", — сообщил Старовойт.
В конце января из минометов был обстрелян украинскими войсками посёлок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение.
Кроме того, 19 мая прошлого года в Тёткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, а 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер. В те же дни, 10 октября, при обстреле пострадали мужчина и женщина.
Украинские военнослужащие проходят обучение на военной базе в Свентошуве, Польша - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Направления удара: Пентагон готовит ВСУ к весеннему наступлению
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГлушковский районКурская областьВооруженные силы УкраиныРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала