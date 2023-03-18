https://ria.ru/20230318/obstrel-1858803594.html
В Курской области рассказали о повреждениях инфраструктуры при обстреле ВСУ
В Курской области рассказали о повреждениях инфраструктуры при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023
В Курской области рассказали о повреждениях инфраструктуры при обстреле ВСУ
Тремя снарядами поврежден бывший дом культуры в поселке Краснооктябрьский Курской области, всего зафиксировано десять прилетов, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T16:15
2023-03-18T16:15
2023-03-18T16:35
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
вооруженные силы украины
роман старовойт
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 мар — РИА Новости. Тремя снарядами поврежден бывший дом культуры в поселке Краснооктябрьский Курской области, всего зафиксировано десять прилетов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "ВСУ сегодня обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района, зафиксировали 10 прилетов. Главное, среди мирных жителей никто не пострадал. Однако три прилёта пришлись по зданию бывшего дома культуры, который в последнее время не работал", — сообщил Старовойт. В конце января из минометов был обстрелян украинскими войсками посёлок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая прошлого года в Тёткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, а 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер. В те же дни, 10 октября, при обстреле пострадали мужчина и женщина.
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
глушковский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глушковский район, курская область, вооруженные силы украины, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области рассказали о повреждениях инфраструктуры при обстреле ВСУ
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Краснооктябрьский