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Украинские войска обстреляли поселок Старомихайловка на окраине Донецка
Украинские войска обстреляли поселок Старомихайловка на окраине Донецка - РИА Новости, 18.03.2023
Украинские войска обстреляли поселок Старомихайловка на окраине Донецка
Украинские войска в 12.30 обстреляли поселок Старомихайловка на окраине Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:54
2023-03-18T14:54
2023-03-18T14:54
специальная военная операция на украине
происшествия
старомихайловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.30 обстреляли поселок Старомихайловка на окраине Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Поселок городского типа Старомихайловка расположен за западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
старомихайловка
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Старомихайловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли поселок Старомихайловка на окраине Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли поселок Старомихайловка на окраине Донецка