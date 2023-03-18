https://ria.ru/20230318/obstrel-1858792745.html

Украинские войска обстреляли поселок Старомихайловка на окраине Донецка

Украинские войска обстреляли поселок Старомихайловка на окраине Донецка - РИА Новости, 18.03.2023

Украинские войска обстреляли поселок Старомихайловка на окраине Донецка

Украинские войска в 12.30 обстреляли поселок Старомихайловка на окраине Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T14:54

2023-03-18T14:54

2023-03-18T14:54

специальная военная операция на украине

происшествия

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.30 обстреляли поселок Старомихайловка на окраине Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Поселок городского типа Старомихайловка расположен за западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк