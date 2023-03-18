https://ria.ru/20230318/ntv-1858293290.html

Надежда Бабкина рассказала о своем переходе на НТВ и о новом модном шоу

Надежда Бабкина рассказала о своем переходе на НТВ и о новом модном шоу - РИА Новости, 18.03.2023

Надежда Бабкина рассказала о своем переходе на НТВ и о новом модном шоу

В эту субботу на НТВ состоится премьера нового шоу "Модный vs Народный", ведущими которого станут певица Надежда Бабкина и стилист Владислав Лисовец. Народная... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T06:44

2023-03-18T06:44

2023-03-18T06:44

шоубиз

надежда бабкина

нтв (телеканал)

владислав лисовец

русская песня

шоу-бизнес

знаменитости

мода

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В эту субботу на НТВ состоится премьера нового шоу "Модный vs Народный", ведущими которого станут певица Надежда Бабкина и стилист Владислав Лисовец. Народная артистка России в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала о том, что ждет зрителей. Художественный руководитель театра "Русская песня" не стала выделять какую-то одну героиню. По словам артистки, "каждая достойна внимания". На вопрос РИА Новости о том, как сложилась работа Бабкиной и Лисовца (вместе они ведут одно шоу впервые), ведущая ответила, что их тандем сразу получился. Шоу "Модный vs Народный" выйдет в эфир НТВ 18 марта. В программе певица вместе Владом Лисовцом поможет преобразить внешность героев передачи. Оценивать результат работы будут 12 модных экспертов, среди которых ведущие Таша Строгая и Аврора, дизайнер Мария Цигаль, плюс-сайз модель Диляра Ларина и другие. В финале программы они проголосуют за самый яркий образ. Но у участницы шоу будет возможность самостоятельно выбрать понравившийся наряд: модный или народный. В этот же день на канале выйдет еще одна премьера — второй сезон "Страны талантов", в котором одной из судей тоже выступит Надежда Бабкина. Вместе с остальными членами жюри ей предстоит оценить необычные способности 80 участников из разных уголков страны. Первый сезон "Страны талантов" вышел прошлой весной. Участники должны были пройти восемь отборочных туров в борьбе за главный приз – миллион рублей. По итогу голосования победил дагестанский танцевальный ансамбль "Ватан".

https://ria.ru/20230315/kudryavtseva-1858101142.html

https://ria.ru/20230307/modnyyprigovor-1856372285.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

надежда бабкина, нтв (телеканал), владислав лисовец, русская песня, шоу-бизнес, знаменитости, мода