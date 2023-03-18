Надежда Бабкина рассказала о своем переходе на НТВ и о новом модном шоу
Бабкина рассказала правду о своем переходе на НТВ и о новом проекте "Модный vs Народный"
© Фото предоставлено телеканалом НТВШоу "Модный vs Народный"
© Фото предоставлено телеканалом НТВ
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В эту субботу на НТВ состоится премьера нового шоу "Модный vs Народный", ведущими которого станут певица Надежда Бабкина и стилист Владислав Лисовец. Народная артистка России в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала о том, что ждет зрителей.
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"Ждите удивительных человеческих историй, которыми будут делиться героини программы, совершенно невероятных перевоплощений, происходящих буквально на ваших глазах, модных советов, которыми щедро будут делиться со зрителями наши независимые модные эксперты и счастливого финала, потому что каждая героиня покидает съемочную площадку с улыбкой и слезами счастья", — поделилась Бабкина.
Художественный руководитель театра "Русская песня" не стала выделять какую-то одну героиню. По словам артистки, "каждая достойна внимания".
© Фото предоставлено телеканалом НТВШоу "Модный vs Народный"
© Фото предоставлено телеканалом НТВ
Шоу "Модный vs Народный"
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"Героини уходят от нас преображенными не только внешне, но и внутренне. Они становятся более решительными, уверенными в себе, целеустремленными. Их преображение — пример для всех зрительниц, которые, сидя перед экраном телевизора, думают: "А я тоже так могу!" — уверена певица.
На вопрос РИА Новости о том, как сложилась работа Бабкиной и Лисовца (вместе они ведут одно шоу впервые), ведущая ответила, что их тандем сразу получился.
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"Я вообще — человек команды, потому что всю жизнь работаю в коллективе. Мне кажется, нет человека, с которым я бы не могла найти общий язык. С Владом нашла его очень легко, хотя раньше не были знакомы — нас представили друг другу накануне съемок. Я сразу почувствовала, что мы на одной волне. Влад — человек во всех смыслах уникальный: редкий знаток моды, известный стилист, искусно жонглирующий собственными неповторимыми образами", — отметила Надежда Бабкина.
Шоу "Модный vs Народный" выйдет в эфир НТВ 18 марта. В программе певица вместе Владом Лисовцом поможет преобразить внешность героев передачи. Оценивать результат работы будут 12 модных экспертов, среди которых ведущие Таша Строгая и Аврора, дизайнер Мария Цигаль, плюс-сайз модель Диляра Ларина и другие.
В финале программы они проголосуют за самый яркий образ. Но у участницы шоу будет возможность самостоятельно выбрать понравившийся наряд: модный или народный.
В этот же день на канале выйдет еще одна премьера — второй сезон "Страны талантов", в котором одной из судей тоже выступит Надежда Бабкина. Вместе с остальными членами жюри ей предстоит оценить необычные способности 80 участников из разных уголков страны.
© Фото предоставлено телеканалом НТВ / zilber mikhailШоу "Страна талантов"
© Фото предоставлено телеканалом НТВ / zilber mikhail
Шоу "Страна талантов"
Первый сезон "Страны талантов" вышел прошлой весной. Участники должны были пройти восемь отборочных туров в борьбе за главный приз – миллион рублей. По итогу голосования победил дагестанский танцевальный ансамбль "Ватан".