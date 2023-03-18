https://ria.ru/20230318/novomoskovsk-1858738541.html
В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 18.03.2023
В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области Украины получил повреждения, написал глава Днепропетровской областной военной... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T01:05
2023-03-18T01:05
2023-03-18T01:05
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области Украины получил повреждения, написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в городе. Согласно Лысаку, объект получил серьезные повреждения.
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днепропетровская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, В мире
В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
Глава ОВА Лысак: в Новомосковске получил повреждения объект критической инфраструктуры