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СМИ: оперу в Нью-Йорке обязали компенсировать Нетребко 200 тысяч долларов - РИА Новости, 18.03.2023
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05:57 18.03.2023 (обновлено: 17:38 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/netrebko-1858746205.html
СМИ: оперу в Нью-Йорке обязали компенсировать Нетребко 200 тысяч долларов
СМИ: оперу в Нью-Йорке обязали компенсировать Нетребко 200 тысяч долларов - РИА Новости, 18.03.2023
СМИ: оперу в Нью-Йорке обязали компенсировать Нетребко 200 тысяч долларов
Нью-йоркская Метрополитен-опера должна выплатить российской оперной певице Анне Нетребко компенсацию за 13 отмененных выступлений, пишет New York Times со... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T05:57
2023-03-18T17:38
метрополитен-опера
анна нетребко
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Нью-йоркская Метрополитен-опера должна выплатить российской оперной певице Анне Нетребко компенсацию за 13 отмененных выступлений, пишет New York Times со ссылкой на решение суда.В прошлом году опера разорвала контракт с Нетребко, так как она отказалась осудить президента России Владимира Путина. В суде руководство Метрополитен-оперы утверждало, что это было нарушением условий контракта. Но суд постановил, что у певицы есть право быть "сторонницей Путина", а опера обязана заплатить ей вне зависимости от того, выступала она или нет.Нетребко хотела добиться выплаты еще 400 тысяч долларов за будущие сезоны, но эту просьбу суд не удовлетворил, так как договор на предстоящие выступления не заключался. При этом сама певица должна будет заплатить штраф в 30 тысяч долларов за "крайне неуместные заявления" в отношении западных критиков. Вдобавок Метрополитен-опера объявила об увольнении супруга Нетребко Юсифа Эйвазова.Нетребко подверглась нападкам за то, что в марте 2022 года "недостаточно дистанцировалась" от российской военной спецоперации на Украине. Помимо Метрополитен-оперы, отношения с певицей разорвала и Баварская государственная опера. Представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Но вскоре она вернулась на сцену — в апреле выступила в Монте-Карло, а в мае — в Милане и Париже.
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метрополитен-опера, анна нетребко, владимир путин, украина, россия
Метрополитен-опера, Анна Нетребко, Владимир Путин, Украина, Россия
СМИ: оперу в Нью-Йорке обязали компенсировать Нетребко 200 тысяч долларов

NYT: оперу в Нью-Йорке обязали выплатить Нетребко 200 тысяч долларов за отмену выступлений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОперная певица Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Оперная певица Анна Нетребко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Нью-йоркская Метрополитен-опера должна выплатить российской оперной певице Анне Нетребко компенсацию за 13 отмененных выступлений, пишет New York Times со ссылкой на решение суда.
«

"Судья обязал Метрополитен-оперу выплатить <...> Нетребко более 200 тысяч долларов за выступления, которые она (опера. — Прим. ред.) отменила", — говорится в публикации.

В прошлом году опера разорвала контракт с Нетребко, так как она отказалась осудить президента России Владимира Путина. В суде руководство Метрополитен-оперы утверждало, что это было нарушением условий контракта. Но суд постановил, что у певицы есть право быть "сторонницей Путина", а опера обязана заплатить ей вне зависимости от того, выступала она или нет.
Нетребко хотела добиться выплаты еще 400 тысяч долларов за будущие сезоны, но эту просьбу суд не удовлетворил, так как договор на предстоящие выступления не заключался. При этом сама певица должна будет заплатить штраф в 30 тысяч долларов за "крайне неуместные заявления" в отношении западных критиков.
Вдобавок Метрополитен-опера объявила об увольнении супруга Нетребко Юсифа Эйвазова.
Нетребко подверглась нападкам за то, что в марте 2022 года "недостаточно дистанцировалась" от российской военной спецоперации на Украине. Помимо Метрополитен-оперы, отношения с певицей разорвала и Баварская государственная опера. Представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Но вскоре она вернулась на сцену — в апреле выступила в Монте-Карло, а в мае — в Милане и Париже.
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