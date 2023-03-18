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Эксперт раскритиковал призывы в ЕС снизить потолок цен на нефть из России - РИА Новости, 18.03.2023
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08:23 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/neft-1858753615.html
Эксперт раскритиковал призывы в ЕС снизить потолок цен на нефть из России
Эксперт раскритиковал призывы в ЕС снизить потолок цен на нефть из России - РИА Новости, 18.03.2023
Эксперт раскритиковал призывы в ЕС снизить потолок цен на нефть из России
Экономического смысла корректировать потолок цен на российскую нефть, который сейчас составляет 60 долларов за баррель, нет, поэтому призывы ряда стран... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T08:23
2023-03-18T08:23
экономика
россия
польша
евросоюз
g7
литва
цены на нефть
нефть
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Экономического смысла корректировать потолок цен на российскую нефть, который сейчас составляет 60 долларов за баррель, нет, поэтому призывы ряда стран Евросоюза его снизить - пиар-ход, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. Ранее в марте помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны "Большой семерки" в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, страны G7, в частности США, намерены сохранить прежний уровень потолка. По словам эксперта, разногласия по поводу потолка цен на российскую нефть демонстрируют раскол в Евросоюзе и его некомпетентность в экономических вопросах. "Напоминает квартет из басни Крылова, но если в басне звери хотя бы хотели вместе сыграть, то в Европе просто сидят рядом, ругаются и имитируют игру. По существу же происходит следующее: согласно правилам установления потолка, уровень цен должен быть установлен не выше 95% от рыночных. А потолок сейчас уже фактически выше стоимости продажи нефти. Поэтому экономического смысла что-то корректировать, проводить совещания, оформлять документы просто нет - это потеря времени и ресурсов", - сказал Канищев. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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экономика, россия, польша, евросоюз, g7, литва, цены на нефть, нефть
Экономика, Россия, Польша, Евросоюз, G7, Литва, Цены на нефть, Нефть
Эксперт раскритиковал призывы в ЕС снизить потолок цен на нефть из России

Эксперт Канищев назвал призывы в ЕС снизить потолок цен на российскую нефть пиар-ходом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Экономического смысла корректировать потолок цен на российскую нефть, который сейчас составляет 60 долларов за баррель, нет, поэтому призывы ряда стран Евросоюза его снизить - пиар-ход, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.
Ранее в марте помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны "Большой семерки" в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, страны G7, в частности США, намерены сохранить прежний уровень потолка.
Морская нефтедобывающая платформа - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Саудовский министр раскритиковал потолок цен на российскую нефть
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По словам эксперта, разногласия по поводу потолка цен на российскую нефть демонстрируют раскол в Евросоюзе и его некомпетентность в экономических вопросах.
"Напоминает квартет из басни Крылова, но если в басне звери хотя бы хотели вместе сыграть, то в Европе просто сидят рядом, ругаются и имитируют игру. По существу же происходит следующее: согласно правилам установления потолка, уровень цен должен быть установлен не выше 95% от рыночных. А потолок сейчас уже фактически выше стоимости продажи нефти. Поэтому экономического смысла что-то корректировать, проводить совещания, оформлять документы просто нет - это потеря времени и ресурсов", - сказал Канищев.
«
"Однако ряд стран в своей борьбе давно отвязались от экономической обоснованности и реалий, поэтому их призывы снизить потолок - пиар-ход, чтобы про них не забывали", - добавил он.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00
Инфографика
Потолок цен на российскую нефтьПосмотреть
 
ЭкономикаРоссияПольшаЕвросоюзG7ЛитваЦены на нефтьНефть
 
 
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