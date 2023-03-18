Эксперт раскритиковал призывы в ЕС снизить потолок цен на нефть из России
Эксперт Канищев назвал призывы в ЕС снизить потолок цен на российскую нефть пиар-ходом
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Экономического смысла корректировать потолок цен на российскую нефть, который сейчас составляет 60 долларов за баррель, нет, поэтому призывы ряда стран Евросоюза его снизить - пиар-ход, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.
Ранее в марте помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны "Большой семерки" в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, страны G7, в частности США, намерены сохранить прежний уровень потолка.
По словам эксперта, разногласия по поводу потолка цен на российскую нефть демонстрируют раскол в Евросоюзе и его некомпетентность в экономических вопросах.
"Напоминает квартет из басни Крылова, но если в басне звери хотя бы хотели вместе сыграть, то в Европе просто сидят рядом, ругаются и имитируют игру. По существу же происходит следующее: согласно правилам установления потолка, уровень цен должен быть установлен не выше 95% от рыночных. А потолок сейчас уже фактически выше стоимости продажи нефти. Поэтому экономического смысла что-то корректировать, проводить совещания, оформлять документы просто нет - это потеря времени и ресурсов", - сказал Канищев.
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"Однако ряд стран в своей борьбе давно отвязались от экономической обоснованности и реалий, поэтому их призывы снизить потолок - пиар-ход, чтобы про них не забывали", - добавил он.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.