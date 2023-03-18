"Все сложно". НАТО столкнулась с новым вызовом из-за Украины, пишут СМИ
Politico: сложность производства боеприпасов для Украины может привести к расколу НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Нехватка боеприпасов у НАТО, вызванная ситуацией на Украине, может привести к расколу в альянсе, написала обозреватель Лили Байер в статье для Politico.
"Поскольку страны уже обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в дополнительных снарядах и оружии от союзников, существует риск, что не все союзники по НАТО выполнят обещания внести вклад в новые планы альянса", — отметила она.
По словам журналистки, для решения этой проблемы НАТО потребуется убедить отдельные страны увеличить расходы на оборону, а также предоставить различные ресурсы, включая большое количество дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов.
При этом, по мнению автора, процесс пополнения запасов неизбежно займет время, что станет серьезным ударом для стремлений альянса. Причем, добавила Байер, это будет возможно только в том случае, если страны вообще смогут найти компании, способные быстро производить качественные пули.
"Все это очень сложно. Очевидно, что это требует времени, а также финансовых вложений", — приводит автор слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса.
Испытание для НАТО наступит этим летом, когда лидеры 30 стран — членов альянса встретятся в Литве для обсуждения дальнейших планов, заключила Байер.