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"Все сложно". НАТО столкнулась с новым вызовом из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2023
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16:51 18.03.2023 (обновлено: 18:27 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/nato-1858808884.html
"Все сложно". НАТО столкнулась с новым вызовом из-за Украины, пишут СМИ
"Все сложно". НАТО столкнулась с новым вызовом из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2023
"Все сложно". НАТО столкнулась с новым вызовом из-за Украины, пишут СМИ
Нехватка боеприпасов у НАТО, вызванная ситуацией на Украине, может привести к расколу в альянсе, написала обозреватель Лили Байер в статье для Politico. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T16:51
2023-03-18T18:27
в мире
украина
сша
европа
нато
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Нехватка боеприпасов у НАТО, вызванная ситуацией на Украине, может привести к расколу в альянсе, написала обозреватель Лили Байер в статье для Politico."Поскольку страны уже обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в дополнительных снарядах и оружии от союзников, существует риск, что не все союзники по НАТО выполнят обещания внести вклад в новые планы альянса", — отметила она.По словам журналистки, для решения этой проблемы НАТО потребуется убедить отдельные страны увеличить расходы на оборону, а также предоставить различные ресурсы, включая большое количество дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов.При этом, по мнению автора, процесс пополнения запасов неизбежно займет время, что станет серьезным ударом для стремлений альянса. Причем, добавила Байер, это будет возможно только в том случае, если страны вообще смогут найти компании, способные быстро производить качественные пули."Все это очень сложно. Очевидно, что это требует времени, а также финансовых вложений", — приводит автор слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса.Испытание для НАТО наступит этим летом, когда лидеры 30 стран — членов альянса встретятся в Литве для обсуждения дальнейших планов, заключила Байер.
https://ria.ru/20230318/ukraina-1858795454.html
https://ria.ru/20230317/nato-1858628701.html
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в мире, украина, сша, европа, нато
В мире, Украина, США, Европа, НАТО
"Все сложно". НАТО столкнулась с новым вызовом из-за Украины, пишут СМИ

Politico: сложность производства боеприпасов для Украины может привести к расколу НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Нехватка боеприпасов у НАТО, вызванная ситуацией на Украине, может привести к расколу в альянсе, написала обозреватель Лили Байер в статье для Politico.
"Поскольку страны уже обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в дополнительных снарядах и оружии от союзников, существует риск, что не все союзники по НАТО выполнят обещания внести вклад в новые планы альянса", — отметила она.
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По словам журналистки, для решения этой проблемы НАТО потребуется убедить отдельные страны увеличить расходы на оборону, а также предоставить различные ресурсы, включая большое количество дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов.
При этом, по мнению автора, процесс пополнения запасов неизбежно займет время, что станет серьезным ударом для стремлений альянса. Причем, добавила Байер, это будет возможно только в том случае, если страны вообще смогут найти компании, способные быстро производить качественные пули.
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"Все это очень сложно. Очевидно, что это требует времени, а также финансовых вложений", — приводит автор слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса.
Испытание для НАТО наступит этим летом, когда лидеры 30 стран — членов альянса встретятся в Литве для обсуждения дальнейших планов, заключила Байер.
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