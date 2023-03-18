https://ria.ru/20230318/nato-1858808884.html

"Все сложно". НАТО столкнулась с новым вызовом из-за Украины, пишут СМИ

"Все сложно". НАТО столкнулась с новым вызовом из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2023

"Все сложно". НАТО столкнулась с новым вызовом из-за Украины, пишут СМИ

Нехватка боеприпасов у НАТО, вызванная ситуацией на Украине, может привести к расколу в альянсе, написала обозреватель Лили Байер в статье для Politico. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T16:51

2023-03-18T16:51

2023-03-18T18:27

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Нехватка боеприпасов у НАТО, вызванная ситуацией на Украине, может привести к расколу в альянсе, написала обозреватель Лили Байер в статье для Politico."Поскольку страны уже обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в дополнительных снарядах и оружии от союзников, существует риск, что не все союзники по НАТО выполнят обещания внести вклад в новые планы альянса", — отметила она.По словам журналистки, для решения этой проблемы НАТО потребуется убедить отдельные страны увеличить расходы на оборону, а также предоставить различные ресурсы, включая большое количество дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов.При этом, по мнению автора, процесс пополнения запасов неизбежно займет время, что станет серьезным ударом для стремлений альянса. Причем, добавила Байер, это будет возможно только в том случае, если страны вообще смогут найти компании, способные быстро производить качественные пули."Все это очень сложно. Очевидно, что это требует времени, а также финансовых вложений", — приводит автор слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса.Испытание для НАТО наступит этим летом, когда лидеры 30 стран — членов альянса встретятся в Литве для обсуждения дальнейших планов, заключила Байер.

https://ria.ru/20230318/ukraina-1858795454.html

https://ria.ru/20230317/nato-1858628701.html

https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858480233.html

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в мире, украина, сша, европа, нато