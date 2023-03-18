https://ria.ru/20230318/nasledie-1858771721.html

Путин подписал закон об объектах культурного наследия новых регионов

Путин подписал закон об объектах культурного наследия новых регионов - РИА Новости, 18.03.2023

Путин подписал закон об объектах культурного наследия новых регионов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о придании федерального значения объектам культурного наследия, находящимся территории ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T11:40

2023-03-18T11:40

2023-03-18T11:40

культура

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о придании федерального значения объектам культурного наследия, находящимся территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, документ опубликован на портале правовой информации. Согласно этому закону, принимается решение об отнесении объектов культурного наследия, находившихся на указанных территориях на день принятия их в состав РФ, к объектам культурного наследия федерального значения. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, запорожская область, херсонская область