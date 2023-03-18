https://ria.ru/20230318/nasledie-1858771721.html
Путин подписал закон об объектах культурного наследия новых регионов
Путин подписал закон об объектах культурного наследия новых регионов - РИА Новости, 18.03.2023
Путин подписал закон об объектах культурного наследия новых регионов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о придании федерального значения объектам культурного наследия, находящимся территории ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:40
2023-03-18T11:40
2023-03-18T11:40
культура
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о придании федерального значения объектам культурного наследия, находящимся территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, документ опубликован на портале правовой информации. Согласно этому закону, принимается решение об отнесении объектов культурного наследия, находившихся на указанных территориях на день принятия их в состав РФ, к объектам культурного наследия федерального значения. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, запорожская область, херсонская область
Культура, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Запорожская область, Херсонская область
Путин подписал закон об объектах культурного наследия новых регионов
Президент Путин подписал закон об объектах культурного наследия новых российских регионов