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На Херсонском направлении уничтожили свыше 25 украинских военных

На Херсонском направлении уничтожили свыше 25 украинских военных - РИА Новости, 18.03.2023

На Херсонском направлении уничтожили свыше 25 украинских военных

Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских военных и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T14:46

2023-03-18T14:46

2023-03-18T14:51

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских военных и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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