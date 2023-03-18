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На Херсонском направлении уничтожили свыше 25 украинских военных - РИА Новости, 18.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 18.03.2023 (обновлено: 14:51 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/napravlenie-1858791632.html
На Херсонском направлении уничтожили свыше 25 украинских военных
На Херсонском направлении уничтожили свыше 25 украинских военных - РИА Новости, 18.03.2023
На Херсонском направлении уничтожили свыше 25 украинских военных
Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских военных и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:46
2023-03-18T14:51
специальная военная операция на украине
россия
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских военных и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
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россия, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
На Херсонском направлении уничтожили свыше 25 украинских военных

Минобороны: на Херсонском направлении российские силы уничтожили свыше 25 солдат ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям в южном секторе спецоперации
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских военных и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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