https://ria.ru/20230318/napravlenie-1858791114.html
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 120 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:44
2023-03-18T14:44
2023-03-18T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858796354_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_addd63920a9c44cac545b00f8f09889d.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 120 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Ураган", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230318/tankisty-1858785958.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858796354_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_44d4c729497b1d999403e72d4ebb5c80.jpg
Минобороны об уничтожении до 120 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Минобороны об уничтожении до 120 бойцов ВСУ на Донецком направлении
2023-03-18T14:44
true
PT2M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ
Минобороны: на Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 украинских военных