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На Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ

На Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023

На Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ

"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 120 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T14:44

2023-03-18T14:44

2023-03-18T15:34

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 120 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Ураган", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

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