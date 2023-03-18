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На Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 18.03.2023 (обновлено: 15:34 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/napravlenie-1858791114.html
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 120 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:44
2023-03-18T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 120 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Ураган", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
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Минобороны об уничтожении до 120 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Минобороны об уничтожении до 120 бойцов ВСУ на Донецком направлении
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ

Минобороны: на Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 украинских военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 120 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Ураган", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
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