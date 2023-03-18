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Москалькова назвала решения МУС об аресте ничтожными
Москалькова назвала решения МУС об аресте ничтожными - РИА Новости, 18.03.2023
Москалькова назвала решения МУС об аресте ничтожными
Решения Международного уголовного суда (МУС) "ничтожны", заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T19:52
2023-03-18T19:52
2023-03-18T19:52
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международный уголовный суд
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Решения Международного уголовного суда (МУС) "ничтожны", заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. "Коллективный Запад" вчера принял очередное неправосудное решение. Через удобного "посредника" - Международный уголовный суд в Гааге – был выдан ордер на арест Президента России, а еще моей коллеги Марии Львовой-Беловой. Хочу заметить, что решения этого суда для России ничтожны, она не находится под его юрисдикцией", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Она указала, что под юрисдикцией МУС не находятся также ряд других государств – например, Израиль, США, Китай, Индия. "Мотивы, по которым вынесено решение, не выдерживают никакой критики. По сути это - продолжение пагубной для Запада политики рестрикций против России", - подчеркнула омбудсмен. Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
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в мире, россия, москва, гаага, татьяна москалькова, мария львова-белова, владимир путин, международный уголовный суд
В мире, Россия, Москва, Гаага, Татьяна Москалькова, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Международный уголовный суд
Москалькова назвала решения МУС об аресте ничтожными
Омбудсмен Москалькова назвала решения МУС об аресте Путина и Львовой-Беловой ничтожными