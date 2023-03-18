https://ria.ru/20230318/mus-1858741018.html

Байден назвал оправданным решение МУС об ордере на "арест" Путина

Байден назвал оправданным решение МУС об ордере на "арест" Путина - РИА Новости, 18.03.2023

Байден назвал оправданным решение МУС об ордере на "арест" Путина

Президент США Джо Байден назвал "оправданным" решение Международного уголовного суда об "ордере" в адрес руководства РФ. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T02:29

2023-03-18T02:29

2023-03-18T03:56

россия

международный уголовный суд

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "оправданным" решение Международного уголовного суда об "ордере" в адрес руководства РФ.Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия считает любые документы МУС незаконными, суд по всем признакам встал на путь самоликвидации."Я думаю, это оправданно", - заявил Байден, которого цитирует журналистский пул Белого дома.Президент США при этом отметил, что Вашингтон не признает компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда "достаточно сильна".Байден вновь обвинил РФ в совершении военных преступлений на Украине.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230318/tolstoy-1858735652.html

https://ria.ru/20230314/bayden-1857767383.html

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россия, международный уголовный суд, в мире, сша, украина, владимир путин, джо байден, мария львова-белова, оон