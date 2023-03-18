https://ria.ru/20230318/moldaviya-1858807408.html
Захарова прокомментировала отказ Кишинева от молдавского языка
Захарова прокомментировала отказ Кишинева от молдавского языка - РИА Новости, 18.03.2023
Захарова прокомментировала отказ Кишинева от молдавского языка
Молдавский как язык современной государственности является символом самоидентификации жителей Молдавии, отказываясь от молдавского языка, правительство Кишинёва РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T16:43
2023-03-18T16:43
2023-03-18T16:43
в мире
молдавия
кишинев
мария захарова
румыния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_0:358:3005:2048_1920x0_80_0_0_b4f45c8e5c7f9b34339291e545081194.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Молдавский как язык современной государственности является символом самоидентификации жителей Молдавии, отказываясь от молдавского языка, правительство Кишинёва поднимает вопрос о принадлежности Бессарабии, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба МИД Румынии сообщила, что закон парламента Молдавии о переименовании госязыка республики в румынский восстановил научную истину, а также поможет укрепить отношения между Кишиневом и Бухарестом. "Отказываясь от молдавского языка, нынешний режим в Кишиневе поднимает вопрос: чья теперь Бессарабия, которая до 1940 года была оккупирована Румынией и кому принадлежат земли по Днестру, которые до 1940 года входили в состав Украины?", — написала Захарова. По словам Захаровой, молдавский как язык современной государственности "органичным образом является символом самоидентификации жителей Молдавии, сформированной в современных границах в 1940 году". Она отметила, что теперь молдавский язык "парадоксальным образом официально сохранился только в Приднестровье". "Если хотят переписывать название языка, то пусть уж придерживаются исторической логики и называют румынский молдавским, а не наоборот", — добавила Захарова. Парламент Молдавии в четверг голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению Конституционного суда, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
молдавия
кишинев
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_df279c664b1d2bf4ce7b876505300115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, мария захарова, румыния
В мире, Молдавия, Кишинев, Мария Захарова, Румыния
Захарова прокомментировала отказ Кишинева от молдавского языка
Захарова: отказом от молдавского языка Кишинев поднимает вопрос принадлежности Бессарабии
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Молдавский как язык современной государственности является символом самоидентификации жителей Молдавии, отказываясь от молдавского языка, правительство Кишинёва поднимает вопрос о принадлежности Бессарабии, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале
.
Ранее пресс-служба МИД Румынии
сообщила, что закон парламента Молдавии о переименовании госязыка республики в румынский восстановил научную истину, а также поможет укрепить отношения между Кишиневом и Бухарестом
.
Кишинев отказывается от молдавского языка
"Отказываясь от молдавского языка, нынешний режим в Кишиневе поднимает вопрос: чья теперь Бессарабия, которая до 1940 года была оккупирована Румынией и кому принадлежат земли по Днестру, которые до 1940 года входили в состав Украины
?", — написала Захарова.
По словам Захаровой, молдавский как язык современной государственности "органичным образом является символом самоидентификации жителей Молдавии, сформированной в современных границах в 1940 году".
Она отметила, что теперь молдавский язык "парадоксальным образом официально сохранился только в Приднестровье".
"Если хотят переписывать название языка, то пусть уж придерживаются исторической логики и называют румынский молдавским, а не наоборот", — добавила Захарова.
Парламент Молдавии в четверг голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению Конституционного суда, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
НАТО стала ближе. В Молдавии приняли роковое решение