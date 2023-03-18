https://ria.ru/20230318/moldaviya-1858807408.html

Захарова прокомментировала отказ Кишинева от молдавского языка

Захарова прокомментировала отказ Кишинева от молдавского языка - РИА Новости, 18.03.2023

Захарова прокомментировала отказ Кишинева от молдавского языка

Молдавский как язык современной государственности является символом самоидентификации жителей Молдавии, отказываясь от молдавского языка, правительство Кишинёва РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T16:43

2023-03-18T16:43

2023-03-18T16:43

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Молдавский как язык современной государственности является символом самоидентификации жителей Молдавии, отказываясь от молдавского языка, правительство Кишинёва поднимает вопрос о принадлежности Бессарабии, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба МИД Румынии сообщила, что закон парламента Молдавии о переименовании госязыка республики в румынский восстановил научную истину, а также поможет укрепить отношения между Кишиневом и Бухарестом. "Отказываясь от молдавского языка, нынешний режим в Кишиневе поднимает вопрос: чья теперь Бессарабия, которая до 1940 года была оккупирована Румынией и кому принадлежат земли по Днестру, которые до 1940 года входили в состав Украины?", — написала Захарова. По словам Захаровой, молдавский как язык современной государственности "органичным образом является символом самоидентификации жителей Молдавии, сформированной в современных границах в 1940 году". Она отметила, что теперь молдавский язык "парадоксальным образом официально сохранился только в Приднестровье". "Если хотят переписывать название языка, то пусть уж придерживаются исторической логики и называют румынский молдавским, а не наоборот", — добавила Захарова. Парламент Молдавии в четверг голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению Конституционного суда, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

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в мире, молдавия, кишинев, мария захарова, румыния