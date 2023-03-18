https://ria.ru/20230318/miting-1858845327.html

В Париже на площади Согласия начались задержания перед акцией протеста

В Париже на площади Согласия начались задержания перед акцией протеста - РИА Новости, 18.03.2023

В Париже на площади Согласия начались задержания перед акцией протеста

В Париже полиция начала обыскивать и задерживать людей на площади Согласия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T21:26

2023-03-18T21:26

2023-03-18T21:54

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элизабет борн

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ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. В Париже полиция начала обыскивать и задерживать людей на площади Согласия, передает корреспондент РИА Новости. По данным местных СМИ, префектура полиции ранее выдала запрет на проведение митингов в этом месте после того, как в течение двух дней подряд там происходили ожесточенные стычки радикально настроенных манифестантов с силовиками. Тем не менее к вечеру субботы на площадь стали стягиваться люди. Сад Тюильри закрыли для публики, а проход на Елисейские поля перекрыли водометом. Везде дежурят отряды специального реагирования. Сообщается, что полиция активно обыскивает прохожих, просит предъявить документы и арестовывает некоторых граждан. К собирающимся группам представители правопорядка подходят со словами "расходитесь, манифестация не согласована, вы будете оштрафованы". В четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции страны, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Оппозиция выдвинула правительству вотум недоверия правительству, его рассмотрят 20 марта.Реформа также спровоцировала протесты во французском обществе. За два месяца в стране прошло уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Так, накануне во время митинга в Париже радикалы разбирали брусчатку и забрасывали полицию булыжниками. Силовики применили слезоточивый газ для разгона манифестантов. Как минимум один полицейский получил ранения.

https://ria.ru/20230313/obedinenie-1857423884.html

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

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в мире, франция, париж, элизабет борн