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В Париже на площади Согласия начались задержания перед акцией протеста - РИА Новости, 18.03.2023
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21:26 18.03.2023 (обновлено: 21:54 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/miting-1858845327.html
В Париже на площади Согласия начались задержания перед акцией протеста
В Париже на площади Согласия начались задержания перед акцией протеста - РИА Новости, 18.03.2023
В Париже на площади Согласия начались задержания перед акцией протеста
В Париже полиция начала обыскивать и задерживать людей на площади Согласия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T21:26
2023-03-18T21:54
в мире
франция
париж
элизабет борн
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ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. В Париже полиция начала обыскивать и задерживать людей на площади Согласия, передает корреспондент РИА Новости. По данным местных СМИ, префектура полиции ранее выдала запрет на проведение митингов в этом месте после того, как в течение двух дней подряд там происходили ожесточенные стычки радикально настроенных манифестантов с силовиками. Тем не менее к вечеру субботы на площадь стали стягиваться люди. Сад Тюильри закрыли для публики, а проход на Елисейские поля перекрыли водометом. Везде дежурят отряды специального реагирования. Сообщается, что полиция активно обыскивает прохожих, просит предъявить документы и арестовывает некоторых граждан. К собирающимся группам представители правопорядка подходят со словами "расходитесь, манифестация не согласована, вы будете оштрафованы". В четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции страны, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Оппозиция выдвинула правительству вотум недоверия правительству, его рассмотрят 20 марта.Реформа также спровоцировала протесты во французском обществе. За два месяца в стране прошло уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Так, накануне во время митинга в Париже радикалы разбирали брусчатку и забрасывали полицию булыжниками. Силовики применили слезоточивый газ для разгона манифестантов. Как минимум один полицейский получил ранения.
https://ria.ru/20230313/obedinenie-1857423884.html
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в мире, франция, париж, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Элизабет Борн
В Париже на площади Согласия начались задержания перед акцией протеста

В Париже полиция начала задерживать людей в преддверии возможной акции протеста

© flickr.com/YortwПлощадь Согласия в Париже
Площадь Согласия в Париже
© flickr.com/Yortw
Площадь Согласия в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. В Париже полиция начала обыскивать и задерживать людей на площади Согласия, передает корреспондент РИА Новости.
По данным местных СМИ, префектура полиции ранее выдала запрет на проведение митингов в этом месте после того, как в течение двух дней подряд там происходили ожесточенные стычки радикально настроенных манифестантов с силовиками.
Тем не менее к вечеру субботы на площадь стали стягиваться люди. Сад Тюильри закрыли для публики, а проход на Елисейские поля перекрыли водометом. Везде дежурят отряды специального реагирования.
Сообщается, что полиция активно обыскивает прохожих, просит предъявить документы и арестовывает некоторых граждан.
К собирающимся группам представители правопорядка подходят со словами "расходитесь, манифестация не согласована, вы будете оштрафованы".
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Реформа также спровоцировала протесты во французском обществе. За два месяца в стране прошло уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Так, накануне во время митинга в Париже радикалы разбирали брусчатку и забрасывали полицию булыжниками. Силовики применили слезоточивый газ для разгона манифестантов. Как минимум один полицейский получил ранения.
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