МГЕР провела акцию у посольства США к годовщине воссоединения с Крымом
МГЕР провела акцию у посольства США к девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУчастники акции "Крым с Россией навсегда" стоят с плакатами у посольства США в Москве
Участники акции "Крым с Россией навсегда" стоят с плакатами у посольства США в Москве
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) провела в субботу акцию у посольства США в Москве в честь девятой годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Под выстрелы, ударную мощь пушек и танков должны попасть по мнению политиков, деятелей, "ястребов" Соединённых Штатов Америки дети и старики в Крыму, поэтому мы хотели бы напомнить Соединённым Штатам Америки, что Крым, крымчане, севастопольцы 9 лет назад выбрали своё будущее с Россией навсегда", - заявил в ходе акции председатель МГЕР Антон Демидов.
По его словам, масштабные поставки западных вооружений не способны переломить ход конфликта и не помогут Киеву завоевать Крым.
"Те танки, пушки, бомбы, ракеты, которые поставляют Соединённые Штаты Америки и ещё 20 стран, у посольств которых "Молодая Гвардия" и "Волонтерская рота" проводят пикеты, не сломят дух нашего народа, не напугают крымчан, не напугают жителей Донецка, Луганска, Запорожья, Херсонской области и мы победим - выстоим. Ваши намерения, ваши поставки вооружений ни к чему не приведут", - заявил на пикете Демидов.
Акция прошла спокойно - собравшиеся у южных ворот посольства США активисты МГЕР с плакатами, посвящёнными воссоединению России и Крыма, скандировали лозунги "Крым с Россией навсегда!", "США, вы сеете смерть!", "Ваши бомбы убивают стариков и детей".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".