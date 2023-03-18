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МГЕР провела акцию у посольства США к годовщине воссоединения с Крымом

МГЕР провела акцию у посольства США к годовщине воссоединения с Крымом - РИА Новости, 18.03.2023

МГЕР провела акцию у посольства США к годовщине воссоединения с Крымом

"Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) провела в субботу акцию у посольства США в Москве в честь девятой годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T15:01

2023-03-18T15:01

2023-03-18T16:27

россия

киев

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) провела в субботу акцию у посольства США в Москве в честь девятой годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России, передаёт корреспондент РИА Новости. Как сообщили РИА Новости организаторы акции на месте, у американского посольства сегодня собралось порядка 400 участников МГЕР. Всего в акции у 20 посольств стран в Москве участвуют около 5000 активистов. "Под выстрелы, ударную мощь пушек и танков должны попасть по мнению политиков, деятелей, "ястребов" Соединённых Штатов Америки дети и старики в Крыму, поэтому мы хотели бы напомнить Соединённым Штатам Америки, что Крым, крымчане, севастопольцы 9 лет назад выбрали своё будущее с Россией навсегда", - заявил в ходе акции председатель МГЕР Антон Демидов. По его словам, масштабные поставки западных вооружений не способны переломить ход конфликта и не помогут Киеву завоевать Крым. "Те танки, пушки, бомбы, ракеты, которые поставляют Соединённые Штаты Америки и ещё 20 стран, у посольств которых "Молодая Гвардия" и "Волонтерская рота" проводят пикеты, не сломят дух нашего народа, не напугают крымчан, не напугают жителей Донецка, Луганска, Запорожья, Херсонской области и мы победим - выстоим. Ваши намерения, ваши поставки вооружений ни к чему не приведут", - заявил на пикете Демидов. Акция прошла спокойно - собравшиеся у южных ворот посольства США активисты МГЕР с плакатами, посвящёнными воссоединению России и Крыма, скандировали лозунги "Крым с Россией навсегда!", "США, вы сеете смерть!", "Ваши бомбы убивают стариков и детей". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230318/krym-1858773305.html

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"С Россией навсегда!": акция в честь девятой годовщины присоединения Крыма к РФ "С Россией навсегда!": акция в честь девятой годовщины присоединения Крыма к РФ 2023-03-18T15:01 true PT1M45S

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россия, киев, украина, владимир путин, мгер, молодая гвардия , оон, происшествия