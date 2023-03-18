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В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 18.03.2023
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Мужчина погиб в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Ленинском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:19
2023-03-18T14:19
2023-03-18T14:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
дарья морозова
оон
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Мужчина погиб в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Ленинском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Ленинский район): - на автодороге Донецк-Мариуполь, вблизи населенного пункта Андреевка, в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" погиб мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова ранее в докладе Совбезу ООН заявила, что украинские войска с июля 2022 года применяют запрещенные мины "Лепесток", на них в республике подорвались более 90 человек. Кроме того, в результате обстрела Старомихайловки со стороны украинских войск получила ранения женщина 1996 года рождения. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230228/lepestok-1854977434.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, ООН, СЦКК, Происшествия
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Представительство ДНР: в Донецке мужчина погиб при подрыве на мине "Лепесток"