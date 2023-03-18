https://ria.ru/20230318/medvedev-1858829657.html

Медведев призвал американцев уничтожить тиранию Вашингтона

Медведев призвал американцев уничтожить тиранию Вашингтона - РИА Новости, 18.03.2023

Медведев призвал американцев уничтожить тиранию Вашингтона

Граждане США должны вернуть себе свою страну и уничтожить тиранию Вашингтона, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T19:18

2023-03-18T19:18

2023-03-18T20:05

в мире

сша

вашингтон (штат)

россия

дмитрий медведев

дональд трамп

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Граждане США должны вернуть себе свою страну и уничтожить тиранию Вашингтона, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Так политик прокомментировал предупреждение бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Последний заявил, что во вторник, 21 марта, его арестуют, поэтому призвал неравнодушных выйти на протесты.Как накануне сообщил телеканал NBC, на следующей неделе Трампу могут предъявить обвинения в том, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. По данным СМИ, силовики уже начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.Сам бывший глава Белого дома отрицает как связь с актрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.

https://ria.ru/20230318/tramp-1858821991.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дмитрий медведев, дональд трамп