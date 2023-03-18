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Медведев призвал американцев уничтожить тиранию Вашингтона - РИА Новости, 18.03.2023
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19:18 18.03.2023 (обновлено: 20:05 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/medvedev-1858829657.html
Медведев призвал американцев уничтожить тиранию Вашингтона
Медведев призвал американцев уничтожить тиранию Вашингтона - РИА Новости, 18.03.2023
Медведев призвал американцев уничтожить тиранию Вашингтона
Граждане США должны вернуть себе свою страну и уничтожить тиранию Вашингтона, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T19:18
2023-03-18T20:05
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
дмитрий медведев
дональд трамп
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Граждане США должны вернуть себе свою страну и уничтожить тиранию Вашингтона, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Так политик прокомментировал предупреждение бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Последний заявил, что во вторник, 21 марта, его арестуют, поэтому призвал неравнодушных выйти на протесты.Как накануне сообщил телеканал NBC, на следующей неделе Трампу могут предъявить обвинения в том, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. По данным СМИ, силовики уже начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.Сам бывший глава Белого дома отрицает как связь с актрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дмитрий медведев, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
Медведев призвал американцев уничтожить тиранию Вашингтона

Зампред Совбеза России Медведев призвал граждан США вступить в бой и вернуть себе страну

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Граждане США должны вернуть себе свою страну и уничтожить тиранию Вашингтона, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Так политик прокомментировал предупреждение бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Последний заявил, что во вторник, 21 марта, его арестуют, поэтому призвал неравнодушных выйти на протесты.
«
"Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов — отца и сына Байденов!! P. S. Пост размещен по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Федоровича Трампа", — говорится в публикации Медведева.
Как накануне сообщил телеканал NBC, на следующей неделе Трампу могут предъявить обвинения в том, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. По данным СМИ, силовики уже начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.
Сам бывший глава Белого дома отрицает как связь с актрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
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Вчера, 18:24
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияДмитрий МедведевДональд Трамп
 
 
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