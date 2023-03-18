Медведев призвал американцев уничтожить тиранию Вашингтона
Зампред Совбеза России Медведев призвал граждан США вступить в бой и вернуть себе страну
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Граждане США должны вернуть себе свою страну и уничтожить тиранию Вашингтона, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Так политик прокомментировал предупреждение бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Последний заявил, что во вторник, 21 марта, его арестуют, поэтому призвал неравнодушных выйти на протесты.
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"Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов — отца и сына Байденов!! P. S. Пост размещен по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Федоровича Трампа", — говорится в публикации Медведева.
Как накануне сообщил телеканал NBC, на следующей неделе Трампу могут предъявить обвинения в том, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. По данным СМИ, силовики уже начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.
Сам бывший глава Белого дома отрицает как связь с актрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.