https://ria.ru/20230318/marsh-1858820508.html
В Париже начался марш за выход Франции из НАТО
В Париже начался марш за выход Франции из НАТО - РИА Новости, 18.03.2023
В Париже начался марш за выход Франции из НАТО
В Париже проходит митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T18:09
2023-03-18T18:09
2023-03-18T19:24
в мире
украина
франция
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патриот
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. В Париже проходит митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО, передает корреспондент РИА Новости. Акция под названием "Марш за мир" началась недалеко от Люксембургского дворца, где заседает французский сенат. Она проходит по призыву партии "Патриоты". Участники манифестации проследуют по направлению к Пале-Роялю. По предварительным оценкам, на митинг вышли несколько тысяч человек. Они скандируют лозунги: "Скорее выйдем из НАТО!", "Макрон, мы не хотим твоей войны", "Макрона на пенсию, за вотум недоверия!", "Фрэкзит!", "Урсула, мы тебя не хотим". На плакатах протестующих написано: "Стоп войне, спровоцированной США и НАТО", "Свобода, правда, сопротивление", "Вотум недоверия — мир во Франции". Как рассказал Ксавье, один из участников акции, его страна давно потеряла независимость в плане принятия решений. "Глядя на все, что происходит, невозможно оставаться дома и ничего не делать. Наши СМИ нам врут, им больше нельзя доверять. Мы не должны давать оружие Украине, чтобы подпитывать этот конфликт, в то время как мы можем начать переговоры. Франция утратила суверенитет. Она более не свободна. Мы прекрасно видим, что странами ЕС управляют США. Наша свобода под угрозой. У Франции колоссальный внешний долг, она более не в состоянии действовать так, как считает нужным, ее прикрывают США. А Россия реагирует так, как и должна. Донбасс бомбят годами", — сказал собеседник агентства. Как ранее сообщил РИА Новости глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо, все больше французов стали понимать не только природу конфликта на Украине, но и то, что политика стран Евросоюза направлена на обслуживание интересов Соединенных Штатов. Лидер движения "Патриоты" не раз высказывался за выход Франции из НАТО, поскольку "стратегия альянса несет угрозу третьей мировой войны". Он также неоднократно выступал против выделения средств киевскому режиму и в целом против поставок оружия Украине.Это уже третий "Марш за мир", организованный партией "Патриоты". Предыдущие два состоялись в феврале. Париж направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Кроме того, киевский режим получил от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR, ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, французские власти поставили ВСУ обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. В конце января МИД Франции также сообщил о планах направить на Украину дополнительно 12 гаубиц Caesar. Помимо этого, в страну уже прибыли 12 французских колесных танков AMX-10RC.
https://ria.ru/20230313/obedinenie-1857423884.html
https://ria.ru/20230317/ssha-1858469840.html
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https://ria.ru/20230303/fakty-1855520872.html
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Массовый марш в Париже против поставок Украине вооружения
Массовый марш в Париже против поставок Украине вооружения
2023-03-18T18:09
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в мире, украина, франция, сша, нато, евросоюз, патриот
В мире, Украина, Франция, США, НАТО, Евросоюз, Патриот, Специальная военная операция на Украине
В Париже начался марш за выход Франции из НАТО
В Париже начался митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО
ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. В Париже проходит митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО, передает корреспондент РИА Новости.
Акция под названием "Марш за мир" началась недалеко от Люксембургского дворца, где заседает французский сенат. Она проходит по призыву партии "Патриоты". Участники манифестации проследуют по направлению к Пале-Роялю.
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По предварительным оценкам, на митинг вышли несколько тысяч человек. Они скандируют лозунги: "Скорее выйдем из НАТО
!", "Макрон, мы не хотим твоей войны", "Макрона на пенсию, за вотум недоверия!", "Фрэкзит!", "Урсула, мы тебя не хотим".
На плакатах протестующих написано: "Стоп войне, спровоцированной США
и НАТО", "Свобода, правда, сопротивление", "Вотум недоверия — мир во Франции".
Как рассказал Ксавье, один из участников акции, его страна давно потеряла независимость в плане принятия решений.
"Глядя на все, что происходит, невозможно оставаться дома и ничего не делать. Наши СМИ нам врут, им больше нельзя доверять. Мы не должны давать оружие Украине, чтобы подпитывать этот конфликт, в то время как мы можем начать переговоры. Франция утратила суверенитет. Она более не свободна. Мы прекрасно видим, что странами ЕС
управляют США. Наша свобода под угрозой. У Франции колоссальный внешний долг, она более не в состоянии действовать так, как считает нужным, ее прикрывают США. А Россия
реагирует так, как и должна. Донбасс бомбят годами", — сказал собеседник агентства.
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Как ранее сообщил РИА Новости глава партии "Патриоты
" Флориан Филиппо, все больше французов стали понимать не только природу конфликта на Украине, но и то, что политика стран Евросоюза направлена на обслуживание интересов Соединенных Штатов.
Лидер движения "Патриоты" не раз высказывался за выход Франции из НАТО, поскольку "стратегия альянса несет угрозу третьей мировой войны". Он также неоднократно выступал против выделения средств киевскому режиму и в целом против поставок оружия Украине.
Это уже третий "Марш за мир", организованный партией "Патриоты". Предыдущие два состоялись в феврале.
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Париж направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Кроме того, киевский режим получил от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR, ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, французские власти поставили ВСУ обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
В конце января МИД Франции также сообщил о планах направить на Украину дополнительно 12 гаубиц Caesar. Помимо этого, в страну уже прибыли 12 французских колесных танков AMX-10RC.
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