https://ria.ru/20230318/led-1858850648.html

В Нижегородской области три человека провалились под лед

В Нижегородской области три человека провалились под лед - РИА Новости, 18.03.2023

В Нижегородской области три человека провалились под лед

Два человека погибли, провалившись под лёд, ещё один находится в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T22:18

2023-03-18T22:18

2023-03-18T22:18

происшествия

нижегородская область

тверь

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Два человека погибли, провалившись под лёд, ещё один находится в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. Трагедия произошла в субботу в селе Михайловское Воротынского района. "Шестеро приезжих из Твери во время отдыха вышли на лед. В связи с оттепелью и активным таянием лед под людьми провалился. Два человека утонули. Еще один - больше часа провел в воде. Пострадавший срочно госпитализирован в Воротынскую ЦРБ. В настоящий момент находится в реанимации", - написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

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происшествия, нижегородская область, тверь