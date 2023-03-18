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В Нижегородской области три человека провалились под лед - РИА Новости, 18.03.2023
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22:18 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/led-1858850648.html
В Нижегородской области три человека провалились под лед
В Нижегородской области три человека провалились под лед - РИА Новости, 18.03.2023
В Нижегородской области три человека провалились под лед
Два человека погибли, провалившись под лёд, ещё один находится в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T22:18
2023-03-18T22:18
происшествия
нижегородская область
тверь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Два человека погибли, провалившись под лёд, ещё один находится в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. Трагедия произошла в субботу в селе Михайловское Воротынского района. "Шестеро приезжих из Твери во время отдыха вышли на лед. В связи с оттепелью и активным таянием лед под людьми провалился. Два человека утонули. Еще один - больше часа провел в воде. Пострадавший срочно госпитализирован в Воротынскую ЦРБ. В настоящий момент находится в реанимации", - написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.
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происшествия, нижегородская область, тверь
Происшествия, Нижегородская область, Тверь
В Нижегородской области три человека провалились под лед

В Нижегородской области три человека провалились под лед, двое утонули

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛед на реке
Лед на реке - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лед на реке. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Два человека погибли, провалившись под лёд, ещё один находится в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла в субботу в селе Михайловское Воротынского района.
"Шестеро приезжих из Твери во время отдыха вышли на лед. В связи с оттепелью и активным таянием лед под людьми провалился. Два человека утонули. Еще один - больше часа провел в воде. Пострадавший срочно госпитализирован в Воротынскую ЦРБ. В настоящий момент находится в реанимации", - написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.
Растаявший лед - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В Калужской области двое несовершеннолетних погибли, провалившись под лед
Вчера, 21:35
 
ПроисшествияНижегородская областьТверь
 
 
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