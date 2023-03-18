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В Нижегородской области три человека провалились под лед
В Нижегородской области три человека провалились под лед - РИА Новости, 18.03.2023
В Нижегородской области три человека провалились под лед
Два человека погибли, провалившись под лёд, ещё один находится в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T22:18
2023-03-18T22:18
2023-03-18T22:18
происшествия
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тверь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Два человека погибли, провалившись под лёд, ещё один находится в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. Трагедия произошла в субботу в селе Михайловское Воротынского района. "Шестеро приезжих из Твери во время отдыха вышли на лед. В связи с оттепелью и активным таянием лед под людьми провалился. Два человека утонули. Еще один - больше часа провел в воде. Пострадавший срочно госпитализирован в Воротынскую ЦРБ. В настоящий момент находится в реанимации", - написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.
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происшествия, нижегородская область, тверь
Происшествия, Нижегородская область, Тверь
В Нижегородской области три человека провалились под лед
В Нижегородской области три человека провалились под лед, двое утонули