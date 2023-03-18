https://ria.ru/20230318/led-1858741757.html

Россиянам рассказали, что ни в коем случае нельзя делать на тонком льду

Россиянам рассказали, что ни в коем случае нельзя делать на тонком льду - РИА Новости, 18.03.2023

Россиянам рассказали, что ни в коем случае нельзя делать на тонком льду

Тонкий весенний лед на водоемах всегда ломается без треска, поэтому его ни в коем случае нельзя проверять на прочность, предупреждают спасатели главного... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T03:08

2023-03-18T03:08

2023-03-18T03:08

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Тонкий весенний лед на водоемах всегда ломается без треска, поэтому его ни в коем случае нельзя проверять на прочность, предупреждают спасатели главного управления гражданской защиты Московской области. Чтобы избежать несчастного случая, рекомендуется следовать простым правилам. "Что нельзя делать в период таяния льда? Выходить на водоемы. Приближаться к кромке льда, промоинам, трещинам. Оставлять детей без присмотра вблизи водоемов", - отмечают спасатели. Кроме того, в опасный период запрещается проверять лед на прочность, а также рыбачить на льду. При провале человека под лед надо сразу позвонить по телефону единой службы спасения "112".

https://ria.ru/20230317/spasenie-1858682058.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), общество