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Россиянам рассказали, что ни в коем случае нельзя делать на тонком льду - РИА Новости, 18.03.2023
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03:08 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/led-1858741757.html
Россиянам рассказали, что ни в коем случае нельзя делать на тонком льду
Россиянам рассказали, что ни в коем случае нельзя делать на тонком льду - РИА Новости, 18.03.2023
Россиянам рассказали, что ни в коем случае нельзя делать на тонком льду
Тонкий весенний лед на водоемах всегда ломается без треска, поэтому его ни в коем случае нельзя проверять на прочность, предупреждают спасатели главного... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T03:08
2023-03-18T03:08
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Тонкий весенний лед на водоемах всегда ломается без треска, поэтому его ни в коем случае нельзя проверять на прочность, предупреждают спасатели главного управления гражданской защиты Московской области. Чтобы избежать несчастного случая, рекомендуется следовать простым правилам. "Что нельзя делать в период таяния льда? Выходить на водоемы. Приближаться к кромке льда, промоинам, трещинам. Оставлять детей без присмотра вблизи водоемов", - отмечают спасатели. Кроме того, в опасный период запрещается проверять лед на прочность, а также рыбачить на льду. При провале человека под лед надо сразу позвонить по телефону единой службы спасения "112".
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Россиянам рассказали, что ни в коем случае нельзя делать на тонком льду

Спасатели предупредили, что тонкий весенний лед на водоемах всегда ломается без треска

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМужчина ловит рыбу зимой
Мужчина ловит рыбу зимой - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчина ловит рыбу зимой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Тонкий весенний лед на водоемах всегда ломается без треска, поэтому его ни в коем случае нельзя проверять на прочность, предупреждают спасатели главного управления гражданской защиты Московской области.
«
"Наступил сезон хрупкого весеннего льда. Помните, тонкий лед ломается без треска", - говорится в сообщении.
Чтобы избежать несчастного случая, рекомендуется следовать простым правилам.
"Что нельзя делать в период таяния льда? Выходить на водоемы. Приближаться к кромке льда, промоинам, трещинам. Оставлять детей без присмотра вблизи водоемов", - отмечают спасатели.
Кроме того, в опасный период запрещается проверять лед на прочность, а также рыбачить на льду.
При провале человека под лед надо сразу позвонить по телефону единой службы спасения "112".
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