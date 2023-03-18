https://ria.ru/20230318/lantset-1858747092.html

"Ланцет" уничтожил под Авдеевкой чехословацкую РСЗО RM-70

"Ланцет" уничтожил под Авдеевкой чехословацкую РСЗО RM-70 - РИА Новости, 18.03.2023

"Ланцет" уничтожил под Авдеевкой чехословацкую РСЗО RM-70

На Авдеевском направлении российский дрон-камикадзе "Ланцет" сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО RM-70 чехословацкого производства, следует из видео... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T07:02

2023-03-18T07:02

2023-03-18T11:03

специальная военная операция на украине

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

беспилотник "ланцет"

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На Авдеевском направлении российский дрон-камикадзе "Ланцет" сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО RM-70 чехословацкого производства, следует из видео Минобороны."Боевая машина была обнаружена расчетами БПЛА <…> После чего была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом. Контроль попадания осуществлялся расчетами БПЛА", — рассказали в военном ведомстве.На записи видно RM-70, стоящую в поле. Затем появляется "Ланцет", который подрывает боевую машину. Хорошо видно, что дрон попадает точно в центр пакета направляющих с реактивными снарядами, что приводит к детонации всего боекомплекта. В результате взрыва РСЗО разлетается на куски.В Минобороны отметили, что барражирующие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения украинской боевой техники — артиллерийских орудий, самоходных установок, зенитно-ракетных систем, реактивных систем залпового огня, танков и другой бронетехники.

https://ria.ru/20230317/rossiya-1858717842.html

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Минобороны показало кадры уничтожения техники РСЗО ВСУ дроном-камикадзе "Ланцет" Российский дрон-камикадзе "Ланцет" сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО на авдеевском направлении (видео Минобороны России) 2023-03-18T07:02 true PT0M43S

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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотник "ланцет"