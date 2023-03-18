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Воду из Северо-Крымского канала в апреле подадут в Крым - РИА Новости, 18.03.2023
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14:26 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/krym-1858789681.html
Воду из Северо-Крымского канала в апреле подадут в Крым
Воду из Северо-Крымского канала в апреле подадут в Крым - РИА Новости, 18.03.2023
Воду из Северо-Крымского канала в апреле подадут в Крым
Временные затворы убраны в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области, вода наполняет русло, в апреле ее планируется подать в Крым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:26
2023-03-18T14:26
херсонская область
альберт кангиев
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Временные затворы убраны в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области, вода наполняет русло, в апреле ее планируется подать в Крым, сообщил РИА Новости заместитель главы Госкомводхоза республики Крым Альберт Кангиев. "Временные затворы (в русле Северо-Крымского канала) убраны, вода наполняет русло канала (в Херсонской области). Спустя время она дойдет до полуострова и в апреле мы планируем подавать воду в Крым", - сказал Кангиев. Северо-Крымский канал в Херсонской области и в Крыму перекрывают в осенне-зимний период и отводят из него воду для проведения необходимых ремонтных работ.
https://ria.ru/20230318/kanal-1858773607.html
херсонская область
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херсонская область , альберт кангиев, республика крым, общество
Херсонская область , Альберт Кангиев, Республика Крым, Общество
Воду из Северо-Крымского канала в апреле подадут в Крым

Вода наполняет Северо-Крымский канал в Херсонской области, в апреле ее подадут в Крым

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкРабочие на насосной станции Северо-Крымского канала
Рабочие на насосной станции Северо-Крымского канала - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Рабочие на насосной станции Северо-Крымского канала. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Временные затворы убраны в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области, вода наполняет русло, в апреле ее планируется подать в Крым, сообщил РИА Новости заместитель главы Госкомводхоза республики Крым Альберт Кангиев.
"Временные затворы (в русле Северо-Крымского канала) убраны, вода наполняет русло канала (в Херсонской области). Спустя время она дойдет до полуострова и в апреле мы планируем подавать воду в Крым", - сказал Кангиев.
Северо-Крымский канал в Херсонской области и в Крыму перекрывают в осенне-зимний период и отводят из него воду для проведения необходимых ремонтных работ.
Военнослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Северо-Крымский канал начали заполнять водой для полива
Вчера, 12:02
 
Херсонская областьАльберт КангиевРеспублика КрымОбщество
 
 
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