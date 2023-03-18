https://ria.ru/20230318/krym-1858789681.html
Воду из Северо-Крымского канала в апреле подадут в Крым
Воду из Северо-Крымского канала в апреле подадут в Крым - РИА Новости, 18.03.2023
Воду из Северо-Крымского канала в апреле подадут в Крым
Временные затворы убраны в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области, вода наполняет русло, в апреле ее планируется подать в Крым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:26
2023-03-18T14:26
2023-03-18T14:26
херсонская область
альберт кангиев
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Временные затворы убраны в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области, вода наполняет русло, в апреле ее планируется подать в Крым, сообщил РИА Новости заместитель главы Госкомводхоза республики Крым Альберт Кангиев. "Временные затворы (в русле Северо-Крымского канала) убраны, вода наполняет русло канала (в Херсонской области). Спустя время она дойдет до полуострова и в апреле мы планируем подавать воду в Крым", - сказал Кангиев. Северо-Крымский канал в Херсонской области и в Крыму перекрывают в осенне-зимний период и отводят из него воду для проведения необходимых ремонтных работ.
https://ria.ru/20230318/kanal-1858773607.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , альберт кангиев, республика крым, общество
Херсонская область , Альберт Кангиев, Республика Крым, Общество
Воду из Северо-Крымского канала в апреле подадут в Крым
Вода наполняет Северо-Крымский канал в Херсонской области, в апреле ее подадут в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Временные затворы убраны в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области, вода наполняет русло, в апреле ее планируется подать в Крым, сообщил РИА Новости заместитель главы Госкомводхоза республики Крым Альберт Кангиев.
"Временные затворы (в русле Северо-Крымского канала) убраны, вода наполняет русло канала (в Херсонской области). Спустя время она дойдет до полуострова и в апреле мы планируем подавать воду в Крым", - сказал Кангиев.
Северо-Крымский канал в Херсонской области и в Крыму перекрывают в осенне-зимний период и отводят из него воду для проведения необходимых ремонтных работ.
Северо-Крымский канал начали заполнять водой для полива