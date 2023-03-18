https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769328.html
В Москве за сутки госпитализировали 144 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 144 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 18.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 144 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2195 случаев COVID-19, шесть человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:17
2023-03-18T11:17
2023-03-18T11:17
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2195 случаев COVID-19, шесть человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2195, госпитализированы - 144 человека, выздоровело - 2038 человек, шесть человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1734 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 456 474 случая коронавируса, выздоровели 3 259 362 человека, умерли 48 366 человек.
https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 144 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2195 новых случаев COVID-19, умерли шесть человек