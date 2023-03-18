https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769328.html

В Москве за сутки госпитализировали 144 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 144 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 18.03.2023

В Москве за сутки госпитализировали 144 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 2195 случаев COVID-19, шесть человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T11:17

2023-03-18T11:17

2023-03-18T11:17

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2195 случаев COVID-19, шесть человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2195, госпитализированы - 144 человека, выздоровело - 2038 человек, шесть человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1734 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 456 474 случая коронавируса, выздоровели 3 259 362 человека, умерли 48 366 человек.

https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии