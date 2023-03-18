https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html

Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность

Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность - РИА Новости, 18.03.2023

Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность

Коронавирус пока сохраняет свою актуальность, под наблюдением российских медиков сегодня около 150 тысяч пациентов с этим диагнозом, заявил министр... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T11:14

2023-03-18T11:14

2023-03-18T11:14

здоровье - общество

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россия

михаил мурашко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 18 мар - РИА Новости. Коронавирус пока сохраняет свою актуальность, под наблюдением российских медиков сегодня около 150 тысяч пациентов с этим диагнозом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня под наблюдением находятся около 150 тысяч человек с этим диагнозом во всех уголках нашей страны, поэтому актуальность у нас сохраняется",- сказал Мурашко на дискуссионной площадке в рамках всероссийского образовательного форума "Sechenov.Pro-2023". Он отметил, что коронавирусная инфекция преподносит новые вызовы, поэтому сейчас продолжается отслеживание изменчивости вируса. Кроме того, по словам министра, важна и реабилитация пациентов после COVID-19.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19