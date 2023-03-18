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Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность - РИА Новости, 18.03.2023
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11:14 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html
Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность
Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность - РИА Новости, 18.03.2023
Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность
Коронавирус пока сохраняет свою актуальность, под наблюдением российских медиков сегодня около 150 тысяч пациентов с этим диагнозом, заявил министр... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:14
2023-03-18T11:14
здоровье - общество
общество
россия
михаил мурашко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 18 мар - РИА Новости. Коронавирус пока сохраняет свою актуальность, под наблюдением российских медиков сегодня около 150 тысяч пациентов с этим диагнозом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня под наблюдением находятся около 150 тысяч человек с этим диагнозом во всех уголках нашей страны, поэтому актуальность у нас сохраняется",- сказал Мурашко на дискуссионной площадке в рамках всероссийского образовательного форума "Sechenov.Pro-2023". Он отметил, что коронавирусная инфекция преподносит новые вызовы, поэтому сейчас продолжается отслеживание изменчивости вируса. Кроме того, по словам министра, важна и реабилитация пациентов после COVID-19.
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здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность

Мурашко: COVID-19 пока сохраняет актуальность, в России им болеют около 150 тысяч человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедицинский работник в COVID-госпитале
Медицинский работник в COVID-госпитале - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в COVID-госпитале. Архивное фото
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ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 18 мар - РИА Новости. Коронавирус пока сохраняет свою актуальность, под наблюдением российских медиков сегодня около 150 тысяч пациентов с этим диагнозом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня под наблюдением находятся около 150 тысяч человек с этим диагнозом во всех уголках нашей страны, поэтому актуальность у нас сохраняется",- сказал Мурашко на дискуссионной площадке в рамках всероссийского образовательного форума "Sechenov.Pro-2023".
Он отметил, что коронавирусная инфекция преподносит новые вызовы, поэтому сейчас продолжается отслеживание изменчивости вируса. Кроме того, по словам министра, важна и реабилитация пациентов после COVID-19.
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