https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html
Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность
Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность - РИА Новости, 18.03.2023
Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность
Коронавирус пока сохраняет свою актуальность, под наблюдением российских медиков сегодня около 150 тысяч пациентов с этим диагнозом, заявил министр... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:14
2023-03-18T11:14
2023-03-18T11:14
здоровье - общество
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россия
михаил мурашко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 18 мар - РИА Новости. Коронавирус пока сохраняет свою актуальность, под наблюдением российских медиков сегодня около 150 тысяч пациентов с этим диагнозом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня под наблюдением находятся около 150 тысяч человек с этим диагнозом во всех уголках нашей страны, поэтому актуальность у нас сохраняется",- сказал Мурашко на дискуссионной площадке в рамках всероссийского образовательного форума "Sechenov.Pro-2023". Он отметил, что коронавирусная инфекция преподносит новые вызовы, поэтому сейчас продолжается отслеживание изменчивости вируса. Кроме того, по словам министра, важна и реабилитация пациентов после COVID-19.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность
Мурашко: COVID-19 пока сохраняет актуальность, в России им болеют около 150 тысяч человек
ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 18 мар - РИА Новости. Коронавирус пока сохраняет свою актуальность, под наблюдением российских медиков сегодня около 150 тысяч пациентов с этим диагнозом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня под наблюдением находятся около 150 тысяч человек с этим диагнозом во всех уголках нашей страны, поэтому актуальность у нас сохраняется",- сказал Мурашко на дискуссионной площадке в рамках всероссийского образовательного форума "Sechenov.Pro-2023".
Он отметил, что коронавирусная инфекция преподносит новые вызовы, поэтому сейчас продолжается отслеживание изменчивости вируса. Кроме того, по словам министра, важна и реабилитация пациентов после COVID-19.
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