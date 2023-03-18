https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858768702.html
В России за сутки госпитализировали 1287 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1287 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1287 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 1 287 пациентов с COVID-19, на 15,9% меньше, чем накануне; выздоровели 12 155 человек, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:12
2023-03-18T11:12
2023-03-18T11:12
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 1 287 пациентов с COVID-19, на 15,9% меньше, чем накануне; выздоровели 12 155 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 18 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 287 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,9%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 29 субъектах РФ, снижение - в 46 регионах, ситуация не изменилась в 10 регионах страны."Выявлено 13 009 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 32 человека", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 1287 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 32 человека