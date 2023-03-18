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Акт сожжения Корана ВСУ шокировал Высший исламский совет Алжира - РИА Новости, 18.03.2023
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23:09 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/koran-1858857175.html
Акт сожжения Корана ВСУ шокировал Высший исламский совет Алжира
Акт сожжения Корана ВСУ шокировал Высший исламский совет Алжира - РИА Новости, 18.03.2023
Акт сожжения Корана ВСУ шокировал Высший исламский совет Алжира
Директор по информации Высшего исламского совета Алжира Мухаммед Багдад заявил о шоке от увиденных фотографий и видеозаписей украинских солдат, сжигающих Коран, РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T23:09
2023-03-18T23:09
алжир (провинция)
багдад (город)
европа
рамзан кадыров
в мире
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АЛЖИР, 18 мар - РИА Новости. Директор по информации Высшего исламского совета Алжира Мухаммед Багдад заявил о шоке от увиденных фотографий и видеозаписей украинских солдат, сжигающих Коран, отметив необходимость создания глобальной гуманитарной хартии по предотвращению посягательств на святыни и религии. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, пообещав найти этих людей и наказать. За их уничтожение он объявил награду в 5 миллионов рублей, а за пленение - 10 миллионов рублей. "Мы были шокированы, как и все люди, и мусульмане в частности, этими ужасными кадрами, как украинские солдаты сжигают священный Коран... То, что заставляет нас двигаться к новому миру, признающему различные культуры, множественность религий и уважение к святыням, должно быть записано в международной гуманитарной хартии, предотвращающей посягательство на святыни", - сказал Багдад. Багдад считает, что этот инцидент подтверждает факт, который мир должен осознать, что "на Западе сегодня лидирует кампания презрения к чужой культуре, неуважение к ней, а также несоблюдение международных конвенций, предотвращающих посягательство на духовные святыни и религии". Он напомнил, что такому поведению предшествовало надругательство над Кораном в Европе, Америке и Канаде.
https://ria.ru/20230318/koran-1858830767.html
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алжир (провинция), багдад (город), европа, рамзан кадыров, в мире
Алжир (провинция), Багдад (город), Европа, Рамзан Кадыров, В мире
Акт сожжения Корана ВСУ шокировал Высший исламский совет Алжира

Акт сожжения Корана украинскими военными шокировал главу Высшего исламского совета Алжира

© РИА Новости / Денис АбрамовКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Коран. Архивное фото
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АЛЖИР, 18 мар - РИА Новости. Директор по информации Высшего исламского совета Алжира Мухаммед Багдад заявил о шоке от увиденных фотографий и видеозаписей украинских солдат, сжигающих Коран, отметив необходимость создания глобальной гуманитарной хартии по предотвращению посягательств на святыни и религии.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, пообещав найти этих людей и наказать. За их уничтожение он объявил награду в 5 миллионов рублей, а за пленение - 10 миллионов рублей.
"Мы были шокированы, как и все люди, и мусульмане в частности, этими ужасными кадрами, как украинские солдаты сжигают священный Коран... То, что заставляет нас двигаться к новому миру, признающему различные культуры, множественность религий и уважение к святыням, должно быть записано в международной гуманитарной хартии, предотвращающей посягательство на святыни", - сказал Багдад.
Багдад считает, что этот инцидент подтверждает факт, который мир должен осознать, что "на Западе сегодня лидирует кампания презрения к чужой культуре, неуважение к ней, а также несоблюдение международных конвенций, предотвращающих посягательство на духовные святыни и религии".
Он напомнил, что такому поведению предшествовало надругательство над Кораном в Европе, Америке и Канаде.
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Алжир (провинция)Багдад (город)ЕвропаРамзан КадыровВ мире
 
 
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