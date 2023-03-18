https://ria.ru/20230318/koran-1858857175.html

Акт сожжения Корана ВСУ шокировал Высший исламский совет Алжира

Акт сожжения Корана ВСУ шокировал Высший исламский совет Алжира - РИА Новости, 18.03.2023

Акт сожжения Корана ВСУ шокировал Высший исламский совет Алжира

Директор по информации Высшего исламского совета Алжира Мухаммед Багдад заявил о шоке от увиденных фотографий и видеозаписей украинских солдат, сжигающих Коран, РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T23:09

2023-03-18T23:09

2023-03-18T23:09

алжир (провинция)

багдад (город)

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рамзан кадыров

в мире

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АЛЖИР, 18 мар - РИА Новости. Директор по информации Высшего исламского совета Алжира Мухаммед Багдад заявил о шоке от увиденных фотографий и видеозаписей украинских солдат, сжигающих Коран, отметив необходимость создания глобальной гуманитарной хартии по предотвращению посягательств на святыни и религии. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, пообещав найти этих людей и наказать. За их уничтожение он объявил награду в 5 миллионов рублей, а за пленение - 10 миллионов рублей. "Мы были шокированы, как и все люди, и мусульмане в частности, этими ужасными кадрами, как украинские солдаты сжигают священный Коран... То, что заставляет нас двигаться к новому миру, признающему различные культуры, множественность религий и уважение к святыням, должно быть записано в международной гуманитарной хартии, предотвращающей посягательство на святыни", - сказал Багдад. Багдад считает, что этот инцидент подтверждает факт, который мир должен осознать, что "на Западе сегодня лидирует кампания презрения к чужой культуре, неуважение к ней, а также несоблюдение международных конвенций, предотвращающих посягательство на духовные святыни и религии". Он напомнил, что такому поведению предшествовало надругательство над Кораном в Европе, Америке и Канаде.

https://ria.ru/20230318/koran-1858830767.html

алжир (провинция)

багдад (город)

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алжир (провинция), багдад (город), европа, рамзан кадыров, в мире