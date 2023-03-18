https://ria.ru/20230318/koran-1858837151.html

Глава богословов в Ираке призвал осудить сожжение Корана военными Украины

Глава богословов в Ираке призвал осудить сожжение Корана военными Украины - РИА Новости, 18.03.2023

Глава богословов в Ираке призвал осудить сожжение Корана военными Украины

Глава Ассоциации иракских мусульманских богословов Халед Аль-Мулла призвал духовных лидеров мира занять "четкую позицию" в отношении инцидента с сожжением... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T20:18

2023-03-18T20:18

2023-03-18T20:18

ирак

украина

рамзан кадыров

в мире

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БАГДАД, 18 мар - РИА Новости. Глава Ассоциации иракских мусульманских богословов Халед Аль-Мулла призвал духовных лидеров мира занять "четкую позицию" в отношении инцидента с сожжением Корана украинскими военнослужащими. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, и пообещал найти военных и наказать. За их уничтожение он объявил награду в 5 миллионов рублей, а за пленение - 10 миллионов рублей. "Такие сцены и новости, которые видят мусульмане по всему миру, вызывают негативную реакцию. Уважение различных верований и религий, идей, культур людей является важным фактором мирного сосуществования и принятия других людей. Все мусульманские, христианские, еврейские религиоведы должны занять решительную, четкую и откровенную позицию против подобных действий, которые мы считаем непозволительными для любых религий и народов, которые уважают себя и хотят сосуществовать с другими", - сказал аль-Мулла. Он подчеркнул, что "политические споры между государствами и народами не должны вести к оскорблению религиозных святынь". "Мы, как религиоведы, не хотим конфликтов между народами на основе религий, религии должны быть вне конфликтов, учитывая их мирный характер, поэтому все мы, как мусульмане, отвергаем экстремизм любого толка", - добавил иракский богослов.

https://ria.ru/20230318/koran-1858830767.html

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ирак, украина, рамзан кадыров, в мире