https://ria.ru/20230318/koran-1858830767.html

Глумившимся над Кораном украинским военным уготован aд, заявил муфтий

Глумившимся над Кораном украинским военным уготован aд, заявил муфтий - РИА Новости, 18.03.2023

Глумившимся над Кораном украинским военным уготован aд, заявил муфтий

Руководители мусульманских организаций России заявили РИА Новости, что глумившимся над Кораном украинским военнослужащим "уготован ад", что они будут пойманы и... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T19:30

2023-03-18T19:30

2023-03-18T20:55

исмаил бердиев

альбир крганов

сейтумер ниметуллаев

в мире

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Руководители мусульманских организаций России заявили РИА Новости, что глумившимся над Кораном украинским военнослужащим "уготован ад", что они будут пойманы и наказаны.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, и пообещал найти их и наказать. За их уничтожение он объявил награду в пять миллионов рублей, а за пленение — десять миллионов рублей. "От имени всех муфтиятов Северного Кавказа, от имени мусульман могу сказать, что эти шайтаны натравливают людей друг на друга, сеют откровенный раздор между мусульманами и христианами. Это дела сатаны и его слуг. Намеренно и пока что безнаказанно. Они не ведают, что творят и что совершают. Но мы верим, этим слугам шайтана уготован ад и в этом мире, и на том свете", — сказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев. По его словам, верующим нужно понимать, что глумившиеся над священной книгой мусульман не имеют ни национальности, ни вероисповедания. "Это шайтанята. Какая у них может быть совесть, вера и любовь? Никаких человеческих качеств у них нет и быть не может. Дорога им — прямиком в ад. Мы их обязательно найдем", — сообщил Бердиев. Руководитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов сообщил, что такие негативные факты берутся по примеру Запада. "Мы видели, как в Европе сжигают Коран и что потом происходило. Тогда весь мусульманский мир наполнился протестными антизападными настроениями. Нет ничего удивительного: тот, кто таким образом кого-то провоцирует, тот все равно ждет ответа. Также и в случае глумления ВСУ над Кораном. <...> Тот военнослужащий, который совершил богомерзкое действие, бросает вызов не только мусульманам, но и христианам, иудеям, буддистам. Что ж, вызов принят", — сказал муфтий Крганов. В Духовном управление мусульман Татарстана заявили, что совершившие акт кощунства не могут называть себя солдатами и вызывают только жалость. "Мы осуждаем эту низость. Тот, кто не имеет представления о святости, достоинстве и чести, не может называть себя солдатом и защитником", — сказал представитель управления. Он отметил, что "эти люди", возможно, хотели вызвать у мусульман ужас и страх перед своей беспринципностью. "Но ничего, кроме жалости, они не вызывают, потому что гнев Всевышнего велик и разрушителен. Их ждет печальный конец", — подчеркнул он. Лидер крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев заявил, что глумившегося над священной книгой "ждет неизбежное и страшное наказание". "Это кощунство над всем мусульманским миром. Человек, который это сделал, будет проклят Всевышним. Я считаю, что он не жилец. Его ждет неизбежное и страшное наказание", — сказал Ниметуллаев РИА Новости. По его словам, недопустимо, когда "подобные подлецы" пытаются вбить клин между мусульманским и христианским миром.

https://ria.ru/20230202/shvetsiya-1849345749.html

https://ria.ru/20230128/shvetsiya-1848115448.html

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исмаил бердиев, альбир крганов, сейтумер ниметуллаев, в мире