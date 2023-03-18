https://ria.ru/20230318/koran-1858830473.html

Епископ РПЦ назвал неприемлемым сожжение Корана украинскими военными

Епископ РПЦ назвал неприемлемым сожжение Корана украинскими военными - РИА Новости, 18.03.2023

Епископ РПЦ назвал неприемлемым сожжение Корана украинскими военными

Глумление украинских военнослужащих над Кораном неприемлемо и говорит о моральной деградации и утрате ими человеческого достоинства, сказал РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T19:28

2023-03-18T19:28

2023-03-18T19:32

религия

рамзан кадыров

московская патриархия

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Глумление украинских военнослужащих над Кораном неприемлемо и говорит о моральной деградации и утрате ими человеческого достоинства, сказал РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). "Лично я, конечно же, считаю подобные действия неприемлемыми и свидетельствующими о глубоком нравственном падении, можно даже сказать — утрате человеческого достоинства их совершителей", – сказал епископ агентству. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее объявил награду в 5 миллионов рублей за "ликвидацию" украинского военного, глумившегося над Кораном, и 10 миллионов за взятие его живым. Видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, он опубликовал у себя в канале.

https://ria.ru/20230204/koran-1849697927.html

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2023

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рамзан кадыров, московская патриархия