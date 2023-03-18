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Епископ РПЦ назвал неприемлемым сожжение Корана украинскими военными - РИА Новости, 18.03.2023
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Религия
 
19:28 18.03.2023 (обновлено: 19:32 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/koran-1858830473.html
Епископ РПЦ назвал неприемлемым сожжение Корана украинскими военными
Епископ РПЦ назвал неприемлемым сожжение Корана украинскими военными - РИА Новости, 18.03.2023
Епископ РПЦ назвал неприемлемым сожжение Корана украинскими военными
Глумление украинских военнослужащих над Кораном неприемлемо и говорит о моральной деградации и утрате ими человеческого достоинства, сказал РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T19:28
2023-03-18T19:32
религия
рамзан кадыров
московская патриархия
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Глумление украинских военнослужащих над Кораном неприемлемо и говорит о моральной деградации и утрате ими человеческого достоинства, сказал РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). "Лично я, конечно же, считаю подобные действия неприемлемыми и свидетельствующими о глубоком нравственном падении, можно даже сказать — утрате человеческого достоинства их совершителей", – сказал епископ агентству. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее объявил награду в 5 миллионов рублей за "ликвидацию" украинского военного, глумившегося над Кораном, и 10 миллионов за взятие его живым. Видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, он опубликовал у себя в канале.
https://ria.ru/20230204/koran-1849697927.html
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рамзан кадыров, московская патриархия
Религия, Рамзан Кадыров, Московская Патриархия
Епископ РПЦ назвал неприемлемым сожжение Корана украинскими военными

Епископ Савва: глумившиеся над Кораном украинцы потеряли человеческое достоинство

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСавва Тутунов
Савва Тутунов - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Савва Тутунов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Глумление украинских военнослужащих над Кораном неприемлемо и говорит о моральной деградации и утрате ими человеческого достоинства, сказал РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"Лично я, конечно же, считаю подобные действия неприемлемыми и свидетельствующими о глубоком нравственном падении, можно даже сказать — утрате человеческого достоинства их совершителей", – сказал епископ агентству.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее объявил награду в 5 миллионов рублей за "ликвидацию" украинского военного, глумившегося над Кораном, и 10 миллионов за взятие его живым. Видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, он опубликовал у себя в канале.
Коран - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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РелигияРамзан КадыровМосковская Патриархия
 
 
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