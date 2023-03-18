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Турецкий депутат отреагировал на глумление украинских военных над Кораном - РИА Новости, 18.03.2023
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15:22 18.03.2023 (обновлено: 21:41 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/koran-1858795611.html
Турецкий депутат отреагировал на глумление украинских военных над Кораном
Турецкий депутат отреагировал на глумление украинских военных над Кораном - РИА Новости, 18.03.2023
Турецкий депутат отреагировал на глумление украинских военных над Кораном
Депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Ибрагим Айдын заявил, что расценивает видеокадры с глумившимися над Кораном украинскими военными... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T15:22
2023-03-18T21:41
альбир крганов
сейтумер ниметуллаев
рамзан кадыров
в мире
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АНТАКЬЯ, 18 мар — РИА Новости. Депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Ибрагим Айдын заявил, что расценивает видеокадры с глумившимися над Кораном украинскими военными провокацией и атакой на Ислам, хотя не верит в их подлинность из-за недоверия к социальным сетям. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, и пообещал найти их и наказать. За их уничтожение он объявил награду в пять миллионов рублей, а за поимку — десять миллионов рублей. "Расцениваю это как провокацию и атаку на нашу религию. Политика нашего президента, как вы видите, нацелена на урегулирование данного конфликта. Я не расцениваю социальные сети в качестве серьезной платформы, но, если такой случай действительно имеет место, это является провокацией наподобие той, чтобы была в Швеции. Те, кто пошли на этот шаг, преследует свои цели", — сказал депутат. Руководитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов сообщил, что такие негативные факты берут пример с Запада. "Мы видели, как в Европе сжигают Коран и что потом происходило. Тогда весь мусульманский мир наполнился протестными антизападными настроениями. Нет ничего удивительного: тот, кто таким образом кого-то провоцирует, тот все равно ждет ответа. Также и в случае глумления ВСУ над Кораном. &lt;...&gt; Тот военнослужащий ВСУ, который совершил богомерзкое действие, бросает вызов не только мусульманам, но и христианам, иудеям, буддистам. Что ж, вызов принят", — сказал муфтий Крганов. Лидер крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев заявил, что глумившегося над священной книгой "ждет неизбежное и страшное наказание". "Это кощунство над всем мусульманским миром. Человек, который это сделал, будет проклят Всевышним. Я считаю, что он не жилец. Его ждет неизбежное и страшное наказание", — сказал Ниметуллаев РИА Новости. По его словам, недопустимо, когда "подобные подлецы" пытаются вбить клин между мусульманским и христианским миром.
https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849509686.html
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альбир крганов, сейтумер ниметуллаев, рамзан кадыров, в мире
Альбир Крганов, Сейтумер Ниметуллаев, Рамзан Кадыров, В мире
Турецкий депутат отреагировал на глумление украинских военных над Кораном

Турецкий депутат Айдын назвал глумление над Кораном украинских военных провокацией

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНТАКЬЯ, 18 мар — РИА Новости. Депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Ибрагим Айдын заявил, что расценивает видеокадры с глумившимися над Кораном украинскими военными провокацией и атакой на Ислам, хотя не верит в их подлинность из-за недоверия к социальным сетям.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, и пообещал найти их и наказать. За их уничтожение он объявил награду в пять миллионов рублей, а за поимку — десять миллионов рублей.
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"Расцениваю это как провокацию и атаку на нашу религию. Политика нашего президента, как вы видите, нацелена на урегулирование данного конфликта. Я не расцениваю социальные сети в качестве серьезной платформы, но, если такой случай действительно имеет место, это является провокацией наподобие той, чтобы была в Швеции. Те, кто пошли на этот шаг, преследует свои цели", — сказал депутат.
Руководитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов сообщил, что такие негативные факты берут пример с Запада. "Мы видели, как в Европе сжигают Коран и что потом происходило. Тогда весь мусульманский мир наполнился протестными антизападными настроениями. Нет ничего удивительного: тот, кто таким образом кого-то провоцирует, тот все равно ждет ответа. Также и в случае глумления ВСУ над Кораном. <...> Тот военнослужащий ВСУ, который совершил богомерзкое действие, бросает вызов не только мусульманам, но и христианам, иудеям, буддистам. Что ж, вызов принят", — сказал муфтий Крганов.
Лидер крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев заявил, что глумившегося над священной книгой "ждет неизбежное и страшное наказание". "Это кощунство над всем мусульманским миром. Человек, который это сделал, будет проклят Всевышним. Я считаю, что он не жилец. Его ждет неизбежное и страшное наказание", — сказал Ниметуллаев РИА Новости. По его словам, недопустимо, когда "подобные подлецы" пытаются вбить клин между мусульманским и христианским миром.
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