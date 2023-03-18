https://ria.ru/20230318/koran-1858795611.html

Турецкий депутат отреагировал на глумление украинских военных над Кораном

Турецкий депутат отреагировал на глумление украинских военных над Кораном - РИА Новости, 18.03.2023

Турецкий депутат отреагировал на глумление украинских военных над Кораном

Депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Ибрагим Айдын заявил, что расценивает видеокадры с глумившимися над Кораном украинскими военными... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T15:22

2023-03-18T15:22

2023-03-18T21:41

альбир крганов

сейтумер ниметуллаев

рамзан кадыров

в мире

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АНТАКЬЯ, 18 мар — РИА Новости. Депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Ибрагим Айдын заявил, что расценивает видеокадры с глумившимися над Кораном украинскими военными провокацией и атакой на Ислам, хотя не верит в их подлинность из-за недоверия к социальным сетям. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, и пообещал найти их и наказать. За их уничтожение он объявил награду в пять миллионов рублей, а за поимку — десять миллионов рублей. "Расцениваю это как провокацию и атаку на нашу религию. Политика нашего президента, как вы видите, нацелена на урегулирование данного конфликта. Я не расцениваю социальные сети в качестве серьезной платформы, но, если такой случай действительно имеет место, это является провокацией наподобие той, чтобы была в Швеции. Те, кто пошли на этот шаг, преследует свои цели", — сказал депутат. Руководитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов сообщил, что такие негативные факты берут пример с Запада. "Мы видели, как в Европе сжигают Коран и что потом происходило. Тогда весь мусульманский мир наполнился протестными антизападными настроениями. Нет ничего удивительного: тот, кто таким образом кого-то провоцирует, тот все равно ждет ответа. Также и в случае глумления ВСУ над Кораном. <...> Тот военнослужащий ВСУ, который совершил богомерзкое действие, бросает вызов не только мусульманам, но и христианам, иудеям, буддистам. Что ж, вызов принят", — сказал муфтий Крганов. Лидер крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев заявил, что глумившегося над священной книгой "ждет неизбежное и страшное наказание". "Это кощунство над всем мусульманским миром. Человек, который это сделал, будет проклят Всевышним. Я считаю, что он не жилец. Его ждет неизбежное и страшное наказание", — сказал Ниметуллаев РИА Новости. По его словам, недопустимо, когда "подобные подлецы" пытаются вбить клин между мусульманским и христианским миром.

https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849509686.html

https://ria.ru/20230202/shvetsiya-1849345749.html

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альбир крганов, сейтумер ниметуллаев, рамзан кадыров, в мире