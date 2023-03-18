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В МИД Сербии заявили об обострении геополитической обстановки в мире - РИА Новости, 18.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/konflikt-1858787145.html
В МИД Сербии заявили об обострении геополитической обстановки в мире
В МИД Сербии заявили об обострении геополитической обстановки в мире - РИА Новости, 18.03.2023
В МИД Сербии заявили об обострении геополитической обстановки в мире
Геополитическая обстановка в мире обострилась до того, что мировые державы оказались на грани вооруженного конфликта, заявил первый вице-премьер и министр... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:03
2023-03-18T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
россия
международный уголовный суд
ивица дачич
евросоюз
мид сербии
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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Геополитическая обстановка в мире обострилась до того, что мировые державы оказались на грани вооруженного конфликта, заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Президент Сербии Александр Вучич накануне выразил обеспокоенность последствиями решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об "аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По его словам, Запад решением МУС оказывает дополнительное давление на страны, сотрудничающие с РФ, примером чего является изменение позиции Турции и Венгрии в последнее время. Президент Сербии поручил главе МИД провести в субботу заседание Бюро по координации служб безопасности, в которое входят руководители силовых ведомств и спецслужб страны. "Ранее речь шла о холодной войне, сейчас это уже подходит к границам возникновения вооруженного конфликта между великими силами (мировыми державами - ред.). Во всем этом наша задача - рассмотреть ситуацию и обеспечить нашу внутреннюю безопасность, стабильность страны, сохранить мир", - заявил первый замглавы правительства Сербии по итогам заседания. Дачич отметил, что нынешняя ситуация в сфере безопасности в Сербии стабильна. "Бюро по координации служб безопасности дает неограниченную поддержку президенту Александру Вучичу, когда речь идет о большом давлении из-за границы или от исполнителей в нашей стране. Даем большую поддержку и когда речь идет о процессе переговоров с временными структурами в Приштине", - указал глава МИД Сербии. Сербский лидер в субботу прибыл в город Охрид в Северной Македонии, где проведет переговоры с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. Темой обсуждения должен стать план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово.
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в мире, сербия, россия, международный уголовный суд, ивица дачич, евросоюз, мид сербии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Россия, Международный уголовный суд, Ивица Дачич, Евросоюз, МИД Сербии
В МИД Сербии заявили об обострении геополитической обстановки в мире

Глава МИД Сербии Дачич: мировые державы оказались на грани международного конфликта

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Геополитическая обстановка в мире обострилась до того, что мировые державы оказались на грани вооруженного конфликта, заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
Президент Сербии Александр Вучич накануне выразил обеспокоенность последствиями решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об "аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По его словам, Запад решением МУС оказывает дополнительное давление на страны, сотрудничающие с РФ, примером чего является изменение позиции Турции и Венгрии в последнее время.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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Президент Сербии поручил главе МИД провести в субботу заседание Бюро по координации служб безопасности, в которое входят руководители силовых ведомств и спецслужб страны.
"Ранее речь шла о холодной войне, сейчас это уже подходит к границам возникновения вооруженного конфликта между великими силами (мировыми державами - ред.). Во всем этом наша задача - рассмотреть ситуацию и обеспечить нашу внутреннюю безопасность, стабильность страны, сохранить мир", - заявил первый замглавы правительства Сербии по итогам заседания.
Дачич отметил, что нынешняя ситуация в сфере безопасности в Сербии стабильна.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
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"Бюро по координации служб безопасности дает неограниченную поддержку президенту Александру Вучичу, когда речь идет о большом давлении из-за границы или от исполнителей в нашей стране. Даем большую поддержку и когда речь идет о процессе переговоров с временными структурами в Приштине", - указал глава МИД Сербии.
Сербский лидер в субботу прибыл в город Охрид в Северной Македонии, где проведет переговоры с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. Темой обсуждения должен стать план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Постпред Албании не смог ответить на вопрос Небензи о признании Косово
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияРоссияМеждународный уголовный судИвица ДачичЕвросоюзМИД Сербии
 
 
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