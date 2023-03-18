https://ria.ru/20230318/konflikt-1858787145.html

В МИД Сербии заявили об обострении геополитической обстановки в мире

В МИД Сербии заявили об обострении геополитической обстановки в мире - РИА Новости, 18.03.2023

В МИД Сербии заявили об обострении геополитической обстановки в мире

Геополитическая обстановка в мире обострилась до того, что мировые державы оказались на грани вооруженного конфликта, заявил первый вице-премьер и министр... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T14:03

2023-03-18T14:03

2023-03-18T14:03

специальная военная операция на украине

в мире

сербия

россия

международный уголовный суд

ивица дачич

евросоюз

мид сербии

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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Геополитическая обстановка в мире обострилась до того, что мировые державы оказались на грани вооруженного конфликта, заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Президент Сербии Александр Вучич накануне выразил обеспокоенность последствиями решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об "аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По его словам, Запад решением МУС оказывает дополнительное давление на страны, сотрудничающие с РФ, примером чего является изменение позиции Турции и Венгрии в последнее время. Президент Сербии поручил главе МИД провести в субботу заседание Бюро по координации служб безопасности, в которое входят руководители силовых ведомств и спецслужб страны. "Ранее речь шла о холодной войне, сейчас это уже подходит к границам возникновения вооруженного конфликта между великими силами (мировыми державами - ред.). Во всем этом наша задача - рассмотреть ситуацию и обеспечить нашу внутреннюю безопасность, стабильность страны, сохранить мир", - заявил первый замглавы правительства Сербии по итогам заседания. Дачич отметил, что нынешняя ситуация в сфере безопасности в Сербии стабильна. "Бюро по координации служб безопасности дает неограниченную поддержку президенту Александру Вучичу, когда речь идет о большом давлении из-за границы или от исполнителей в нашей стране. Даем большую поддержку и когда речь идет о процессе переговоров с временными структурами в Приштине", - указал глава МИД Сербии. Сербский лидер в субботу прибыл в город Охрид в Северной Македонии, где проведет переговоры с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. Темой обсуждения должен стать план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово.

https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, россия, международный уголовный суд, ивица дачич, евросоюз, мид сербии