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В Иране двоих обвиняемых в теракте в Ширазе приговорили к смертной казни - РИА Новости, 18.03.2023
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17:43 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/kazn-1858816374.html
В Иране двоих обвиняемых в теракте в Ширазе приговорили к смертной казни
В Иране двоих обвиняемых в теракте в Ширазе приговорили к смертной казни - РИА Новости, 18.03.2023
В Иране двоих обвиняемых в теракте в Ширазе приговорили к смертной казни
Власти Ирана приговорили к смертной казни двоих обвиняемых в теракте в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе, произошедшем в октябре, передает местное агентство... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:43
2023-03-18T17:43
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти Ирана приговорили к смертной казни двоих обвиняемых в теракте в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе, произошедшем в октябре, передает местное агентство IRNA со ссылкой на суд в провинции Фарс. Отмечается, что Мохаммад Рашиди, один из приговорённых по делу, признавался в передаче оружия, сопровождении основного обвиняемого в теракте, а также изучал мавзолей и его окрестности перед стрельбой. Как заявили в суде, второй приговорённый Сейед Нашем обвиняется размещении основного исполнителя теракта после его приезда в Иран и осуществлении подготовки. Иранские СМИ сообщили 26 октября вечером, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения. Правоохранительные органы задержали всех лиц, участвовавших в совершении нападения.
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в мире, иран, шираз
В мире, Иран, Шираз
В Иране двоих обвиняемых в теракте в Ширазе приговорили к смертной казни

В Иране двоих обвиняемых в теракте в мавзолее в Ширазе приговорили к смертной казни

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти Ирана приговорили к смертной казни двоих обвиняемых в теракте в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе, произошедшем в октябре, передает местное агентство IRNA со ссылкой на суд в провинции Фарс.
Отмечается, что Мохаммад Рашиди, один из приговорённых по делу, признавался в передаче оружия, сопровождении основного обвиняемого в теракте, а также изучал мавзолей и его окрестности перед стрельбой. Как заявили в суде, второй приговорённый Сейед Нашем обвиняется размещении основного исполнителя теракта после его приезда в Иран и осуществлении подготовки.
Иранские СМИ сообщили 26 октября вечером, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения. Правоохранительные органы задержали всех лиц, участвовавших в совершении нападения.
Шираз, Иран - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
Умер исполнитель теракта в иранском Ширазе
29 октября 2022, 12:15
 
В миреИранШираз
 
 
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