https://ria.ru/20230318/kazn-1858816374.html
В Иране двоих обвиняемых в теракте в Ширазе приговорили к смертной казни
В Иране двоих обвиняемых в теракте в Ширазе приговорили к смертной казни - РИА Новости, 18.03.2023
В Иране двоих обвиняемых в теракте в Ширазе приговорили к смертной казни
Власти Ирана приговорили к смертной казни двоих обвиняемых в теракте в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе, произошедшем в октябре, передает местное агентство... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:43
2023-03-18T17:43
2023-03-18T17:43
в мире
иран
шираз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_b5f8549bf0888a6bef807f8791b8affe.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти Ирана приговорили к смертной казни двоих обвиняемых в теракте в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе, произошедшем в октябре, передает местное агентство IRNA со ссылкой на суд в провинции Фарс. Отмечается, что Мохаммад Рашиди, один из приговорённых по делу, признавался в передаче оружия, сопровождении основного обвиняемого в теракте, а также изучал мавзолей и его окрестности перед стрельбой. Как заявили в суде, второй приговорённый Сейед Нашем обвиняется размещении основного исполнителя теракта после его приезда в Иран и осуществлении подготовки. Иранские СМИ сообщили 26 октября вечером, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения. Правоохранительные органы задержали всех лиц, участвовавших в совершении нападения.
https://ria.ru/20221029/terrorist-1827738383.html
иран
шираз
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0b39efd0656e3c6484f620ec51593105.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, шираз
В Иране двоих обвиняемых в теракте в Ширазе приговорили к смертной казни
В Иране двоих обвиняемых в теракте в мавзолее в Ширазе приговорили к смертной казни
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Власти Ирана приговорили к смертной казни двоих обвиняемых в теракте в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе, произошедшем в октябре, передает местное агентство IRNA
со ссылкой на суд в провинции Фарс.
Отмечается, что Мохаммад Рашиди, один из приговорённых по делу, признавался в передаче оружия, сопровождении основного обвиняемого в теракте, а также изучал мавзолей и его окрестности перед стрельбой. Как заявили в суде, второй приговорённый Сейед Нашем обвиняется размещении основного исполнителя теракта после его приезда в Иран и осуществлении подготовки.
Иранские СМИ сообщили 26 октября вечером, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения. Правоохранительные органы задержали всех лиц, участвовавших в совершении нападения.
Умер исполнитель теракта в иранском Ширазе