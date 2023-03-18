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В Иране двоих обвиняемых в теракте в Ширазе приговорили к смертной казни

В Иране двоих обвиняемых в теракте в Ширазе приговорили к смертной казни - РИА Новости, 18.03.2023

В Иране двоих обвиняемых в теракте в Ширазе приговорили к смертной казни

Власти Ирана приговорили к смертной казни двоих обвиняемых в теракте в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе, произошедшем в октябре, передает местное агентство... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T17:43

2023-03-18T17:43

2023-03-18T17:43

в мире

иран

шираз

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти Ирана приговорили к смертной казни двоих обвиняемых в теракте в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе, произошедшем в октябре, передает местное агентство IRNA со ссылкой на суд в провинции Фарс. Отмечается, что Мохаммад Рашиди, один из приговорённых по делу, признавался в передаче оружия, сопровождении основного обвиняемого в теракте, а также изучал мавзолей и его окрестности перед стрельбой. Как заявили в суде, второй приговорённый Сейед Нашем обвиняется размещении основного исполнителя теракта после его приезда в Иран и осуществлении подготовки. Иранские СМИ сообщили 26 октября вечером, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения. Правоохранительные органы задержали всех лиц, участвовавших в совершении нападения.

https://ria.ru/20221029/terrorist-1827738383.html

иран

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в мире, иран, шираз