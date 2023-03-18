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Северо-Крымский канал начали заполнять водой для полива - РИА Новости, 18.03.2023
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12:02 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/kanal-1858773607.html
Северо-Крымский канал начали заполнять водой для полива
Северо-Крымский канал начали заполнять водой для полива - РИА Новости, 18.03.2023
Северо-Крымский канал начали заполнять водой для полива
Северо-Крымский канал начали заполнять водой для полива, главная задвижка в Херсонской области открыта, сообщил РИА Новости заместитель главы госкомводхоза... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T12:02
2023-03-18T12:02
общество
херсонская область
украина
республика крым
альберт кангиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Северо-Крымский канал начали заполнять водой для полива, главная задвижка в Херсонской области открыта, сообщил РИА Новости заместитель главы госкомводхоза республики Альберт Кангиев. Северо-Крымский канал был разблокирован в Херсонской области в прошлом году. Это позволили решить проблемы с вододефицитом в регионе и орошением полей. В осенне-зимний период канал не эксплуатируется, поэтому его русло было перекрыто, а вода сброшена. "Задвижка на головном сооружении Северо-Крымского канала в Херсонской области поднята. Северо-Крымский канал снова начал заполняться водой. Уже в середине апреля воду будем подавать сельхозпроизводителям", - сказал Кангиев. По его словам, вода из канала особенно востребована для нужд сельского хозяйства, в том числе для выращивания риса. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. Разблокировать канал удалось российским военнослужащим в феврале прошлого года с началом спецоперации и освобождением Херсонской области. Северо-Крымский канал — оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961—1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Берет свое начало в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища.
https://ria.ru/20230226/vodokhranilische-1854365312.html
https://ria.ru/20230226/krym-1854385667.html
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общество, херсонская область , украина, республика крым, альберт кангиев
Общество, Херсонская область , Украина, Республика Крым, Альберт Кангиев
Северо-Крымский канал начали заполнять водой для полива

Госкомводхоза Крыма сообщил о начале заполнения Северо-Крымского канала водой для полива

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области
Военнослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Северо-Крымский канал начали заполнять водой для полива, главная задвижка в Херсонской области открыта, сообщил РИА Новости заместитель главы госкомводхоза республики Альберт Кангиев.
Северо-Крымский канал был разблокирован в Херсонской области в прошлом году. Это позволили решить проблемы с вододефицитом в регионе и орошением полей. В осенне-зимний период канал не эксплуатируется, поэтому его русло было перекрыто, а вода сброшена.
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"Задвижка на головном сооружении Северо-Крымского канала в Херсонской области поднята. Северо-Крымский канал снова начал заполняться водой. Уже в середине апреля воду будем подавать сельхозпроизводителям", - сказал Кангиев.
По его словам, вода из канала особенно востребована для нужд сельского хозяйства, в том числе для выращивания риса.
Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни.
Разблокировать канал удалось российским военнослужащим в феврале прошлого года с началом спецоперации и освобождением Херсонской области.
Северо-Крымский канал — оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961—1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Берет свое начало в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища.
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ОбществоХерсонская областьУкраинаРеспублика КрымАльберт Кангиев
 
 
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