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В Ульяновске подростки избили сверстников молотками
В Ульяновске подростки избили сверстников молотками - РИА Новости, 18.03.2023
В Ульяновске подростки избили сверстников молотками
Ульяновские следователи возбудили уголовное дело после того, как подростки избили двоих сверстников, сообщила пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T12:23
2023-03-18T12:23
2023-03-18T16:33
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САМАРА, 18 мар — РИА Новости. Ульяновские следователи возбудили уголовное дело после того, как подростки избили двоих сверстников, сообщила пресс-служба регионального главка СК. По данным полиции, инцидент произошел 12 марта в Засвияжском районе Ульяновска. На опубликованных в соцсетях видео с места событий видно, как группа молодых людей избивает двух юношей молотками, а затем заставляет извиняться перед какими-то людьми.В СК уточнили, что пострадавшие — подростки 16 и 17 лет. В управлении МВД отметили, один из пострадавших обращался в больницу, но скрыл обстоятельства получения травм. Сейчас оба они госпитализированы.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц в отношении двух лиц". По информации "МВД Медиа", полицейские установили всех участников происшествия и двоих доставили в отделение. Сейчас проводятся мероприятия по задержанию остальных.Прокуратура Засвияжского района начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. Надзорное ведомство оценит работу чиновников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230317/granata-1858668040.html
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происшествия, ульяновск, россия
Происшествия, Ульяновск, Россия
В Ульяновске подростки избили сверстников молотками
В Ульяновске СК возбудил дело по факту избиения подростками двоих сверстников молотками
САМАРА, 18 мар — РИА Новости.
Ульяновские следователи возбудили уголовное дело после того, как подростки избили двоих сверстников, сообщила пресс-служба
регионального главка СК.
По данным полиции, инцидент произошел 12 марта в Засвияжском районе Ульяновска. На опубликованных в соцсетях видео с места событий видно, как группа молодых людей избивает двух юношей молотками, а затем заставляет извиняться перед какими-то людьми.
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В СК уточнили, что пострадавшие — подростки 16 и 17 лет. В управлении МВД отметили, один из пострадавших обращался в больницу, но скрыл обстоятельства получения травм. Сейчас оба они госпитализированы.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц в отношении двух лиц". По информации "МВД Медиа
", полицейские установили всех участников происшествия и двоих доставили в отделение. Сейчас проводятся мероприятия по задержанию остальных.
Прокуратура Засвияжского района начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. Надзорное ведомство оценит работу чиновников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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