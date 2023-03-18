https://ria.ru/20230318/grazhdanstvo-1858771320.html
Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для россиян
Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для россиян - РИА Новости, 18.03.2023
Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении для граждан РФ, имеющих гражданство Украины, этого гражданства со дня подачи заявления в МВД России РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:36
2023-03-18T11:36
2023-03-18T11:37
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении для граждан РФ, имеющих гражданство Украины, этого гражданства со дня подачи заявления в МВД России о нежелании в нем состоять, документ опубликован на портале правовой информации. Авторами законопроекта выступили депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев (СРЗП), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров (ЕР). Согласно закону, со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин РФ обязан не совершать действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины". В случае несоблюдения этого обязательства выносится заключение, по которому заявление о прекращении гражданства Украины считается недействительным. "Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин вправе по истечении 10 лет со дня вынесения указанного заключения", - отмечалось в заключении комитета СФ.
https://ria.ru/20230315/grazhdanstvo-1857922562.html
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общество, россия, украина, владимир путин
Общество, Россия, Украина, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для россиян
Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства со дня подачи заявления в МВД
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении для граждан РФ, имеющих гражданство Украины, этого гражданства со дня подачи заявления в МВД России о нежелании в нем состоять, документ
опубликован на портале правовой информации.
Авторами законопроекта выступили депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев (СРЗП), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров (ЕР).
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"Использование на практике данного механизма должно обеспечить таким гражданам РФ реализацию прав на трудоустройство в государственные и муниципальные органы… обучение в образовательных организациях, предусматривающих допуск абитуриентов к гостайне, а также урегулирование иных вопросов, при решении которых гражданство Украины выступает ограничивающим фактором", - говорилось в заключении международного комитета Совета Федерации.
Согласно закону, со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин РФ обязан не совершать действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины". В случае несоблюдения этого обязательства выносится заключение, по которому заявление о прекращении гражданства Украины считается недействительным.
"Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин вправе по истечении 10 лет со дня вынесения указанного заключения", - отмечалось в заключении комитета СФ.
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