https://ria.ru/20230318/grazhdanstvo-1858771320.html

Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для россиян

Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для россиян - РИА Новости, 18.03.2023

Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении для граждан РФ, имеющих гражданство Украины, этого гражданства со дня подачи заявления в МВД России РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T11:36

2023-03-18T11:36

2023-03-18T11:37

общество

россия

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владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении для граждан РФ, имеющих гражданство Украины, этого гражданства со дня подачи заявления в МВД России о нежелании в нем состоять, документ опубликован на портале правовой информации. Авторами законопроекта выступили депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев (СРЗП), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров (ЕР). Согласно закону, со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин РФ обязан не совершать действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины". В случае несоблюдения этого обязательства выносится заключение, по которому заявление о прекращении гражданства Украины считается недействительным. "Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин вправе по истечении 10 лет со дня вынесения указанного заключения", - отмечалось в заключении комитета СФ.

https://ria.ru/20230315/grazhdanstvo-1857922562.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, владимир путин