Рейтинг@Mail.ru
В Крыму флаги России водрузили на трех вершинах - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 18.03.2023 (обновлено: 18:30 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/flagi-1858822594.html
В Крыму флаги России водрузили на трех вершинах
В Крыму флаги России водрузили на трех вершинах - РИА Новости, 18.03.2023
В Крыму флаги России водрузили на трех вершинах
Триколоры водрузили на трех вершинах Крыма, мероприятия приурочили к девятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, сообщил министр чрезвычайных... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T18:27
2023-03-18T18:30
общество
россия
республика крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858823915_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fcd618208f70a27d7db5824fe802f6e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Триколоры водрузили на трех вершинах Крыма, мероприятия приурочили к девятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев. Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года. "Водружение флагов 18 марта на вершинах крымских гор является уже доброй традицией. Таким образом, спасатели выражают свою поддержку в праздновании этой даты вместе со всеми крымчанами", - сказал Садаклиев, слово которого приводит пресс-служба министерства. В частности, флаги водружены на вершину горы Ак-Кая в Белогорском районе, Чатыр-Даг (в южной части полуострова) и гору Коба-Кая (Судакский городской округ).
https://ria.ru/20230318/krym-1858799509.html
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858823915_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_3cd6eddc1f964220d90066069d23e60a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, республика крым, севастополь
Общество, Россия, Республика Крым, Севастополь
В Крыму флаги России водрузили на трех вершинах

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Садаклиев: флаги России водрузили на трех вершинах

© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"Спасатели установили российский триколор на вершине горы Чатыр-Даг в Крыму
Спасатели установили российский триколор на вершине горы Чатыр-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"
Спасатели установили российский триколор на вершине горы Чатыр-Даг в Крыму
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Триколоры водрузили на трех вершинах Крыма, мероприятия приурочили к девятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.
Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года.
"Водружение флагов 18 марта на вершинах крымских гор является уже доброй традицией. Таким образом, спасатели выражают свою поддержку в праздновании этой даты вместе со всеми крымчанами", - сказал Садаклиев, слово которого приводит пресс-служба министерства.
В частности, флаги водружены на вершину горы Ак-Кая в Белогорском районе, Чатыр-Даг (в южной части полуострова) и гору Коба-Кая (Судакский городской округ).
Путин осмотрел школу искусств и детский центр Корсунь в Херсонесе
Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения с Россией
Вчера, 15:56
 
ОбществоРоссияРеспублика КрымСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала