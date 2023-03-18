https://ria.ru/20230318/flagi-1858822594.html

В Крыму флаги России водрузили на трех вершинах

В Крыму флаги России водрузили на трех вершинах - РИА Новости, 18.03.2023

В Крыму флаги России водрузили на трех вершинах

Триколоры водрузили на трех вершинах Крыма, мероприятия приурочили к девятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, сообщил министр чрезвычайных... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T18:27

2023-03-18T18:27

2023-03-18T18:30

общество

россия

республика крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Триколоры водрузили на трех вершинах Крыма, мероприятия приурочили к девятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев. Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года. "Водружение флагов 18 марта на вершинах крымских гор является уже доброй традицией. Таким образом, спасатели выражают свою поддержку в праздновании этой даты вместе со всеми крымчанами", - сказал Садаклиев, слово которого приводит пресс-служба министерства. В частности, флаги водружены на вершину горы Ак-Кая в Белогорском районе, Чатыр-Даг (в южной части полуострова) и гору Коба-Кая (Судакский городской округ).

https://ria.ru/20230318/krym-1858799509.html

россия

республика крым

севастополь

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общество, россия, республика крым, севастополь