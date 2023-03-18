https://ria.ru/20230318/evroparlament-1858837408.html
"Новобранцы оставляют позиции". В ЕП рассказали о реальном положении ВСУ
"Новобранцы оставляют позиции". В ЕП рассказали о реальном положении ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023
"Новобранцы оставляют позиции". В ЕП рассказали о реальном положении ВСУ
Ждущие скорой победы Украины западные политики не понимают, что ВСУ состоят из плохо обученных новобранцев, убегающих с позиций при первой возможности, заявила... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T20:19
2023-03-18T20:19
2023-03-18T21:13
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ирландия
вооруженные силы украины
европарламент
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ждущие скорой победы Украины западные политики не понимают, что ВСУ состоят из плохо обученных новобранцев, убегающих с позиций при первой возможности, заявила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли. Видео своего выступления в Европарламенте политик опубликовала в Twitter."Слыша возгласы поддержки здесь, в безопасности, за тысячи миль от линии фронта, я думаю, что нам было бы полезно узнать, что переживают простые украинцы", — сказала она.Ссылаясь на расследования зарубежных СМИ и высказывания европейских и украинских военных, Дейли рассказала, как командование в Киеве отправляет сражаться рекрутов без подготовки и опыта, а за массовые оставления позиций устраивает дезертирам репрессии."Это не может продолжаться бесконечно, и вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть, меня тошнит от вас", — заключила политик.По ее мнению, Запад должен перестать говорить о поставках оружия для продолжения конфликта и задуматься о "мире и диалоге, каким бы неприятным он ни был".
https://ria.ru/20230318/nato-1858808884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ирландия, вооруженные силы украины, европарламент
В мире, Украина, Ирландия, Вооруженные силы Украины, Европарламент
"Новобранцы оставляют позиции". В ЕП рассказали о реальном положении ВСУ
Евродепутат Дейли призвала остановить военную помощь Киеву из-за тяжелого положения ВСУ
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Ждущие скорой победы Украины западные политики не понимают, что ВСУ состоят из плохо обученных новобранцев, убегающих с позиций при первой возможности, заявила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли. Видео своего выступления в Европарламенте политик опубликовала в Twitter
.
"Слыша возгласы поддержки здесь, в безопасности, за тысячи миль от линии фронта, я думаю, что нам было бы полезно узнать, что переживают простые украинцы", — сказала она.
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Ссылаясь на расследования зарубежных СМИ и высказывания европейских и украинских военных, Дейли рассказала, как командование в Киеве
отправляет сражаться рекрутов без подготовки и опыта, а за массовые оставления позиций устраивает дезертирам репрессии.
"Это не может продолжаться бесконечно, и вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть, меня тошнит от вас", — заключила политик.
По ее мнению, Запад должен перестать говорить о поставках оружия для продолжения конфликта и задуматься о "мире и диалоге, каким бы неприятным он ни был".
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