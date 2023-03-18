https://ria.ru/20230318/evroparlament-1858837408.html

"Новобранцы оставляют позиции". В ЕП рассказали о реальном положении ВСУ

"Новобранцы оставляют позиции". В ЕП рассказали о реальном положении ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023

"Новобранцы оставляют позиции". В ЕП рассказали о реальном положении ВСУ

Ждущие скорой победы Украины западные политики не понимают, что ВСУ состоят из плохо обученных новобранцев, убегающих с позиций при первой возможности, заявила... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T20:19

2023-03-18T20:19

2023-03-18T21:13

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вооруженные силы украины

европарламент

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ждущие скорой победы Украины западные политики не понимают, что ВСУ состоят из плохо обученных новобранцев, убегающих с позиций при первой возможности, заявила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли. Видео своего выступления в Европарламенте политик опубликовала в Twitter."Слыша возгласы поддержки здесь, в безопасности, за тысячи миль от линии фронта, я думаю, что нам было бы полезно узнать, что переживают простые украинцы", — сказала она.Ссылаясь на расследования зарубежных СМИ и высказывания европейских и украинских военных, Дейли рассказала, как командование в Киеве отправляет сражаться рекрутов без подготовки и опыта, а за массовые оставления позиций устраивает дезертирам репрессии."Это не может продолжаться бесконечно, и вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть, меня тошнит от вас", — заключила политик.По ее мнению, Запад должен перестать говорить о поставках оружия для продолжения конфликта и задуматься о "мире и диалоге, каким бы неприятным он ни был".

https://ria.ru/20230318/nato-1858808884.html

https://ria.ru/20230318/ukraina-1858795454.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, ирландия, вооруженные силы украины, европарламент