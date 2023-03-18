Рейтинг@Mail.ru
"Новобранцы оставляют позиции". В ЕП рассказали о реальном положении ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 18.03.2023 (обновлено: 21:13 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/evroparlament-1858837408.html
"Новобранцы оставляют позиции". В ЕП рассказали о реальном положении ВСУ
"Новобранцы оставляют позиции". В ЕП рассказали о реальном положении ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023
"Новобранцы оставляют позиции". В ЕП рассказали о реальном положении ВСУ
Ждущие скорой победы Украины западные политики не понимают, что ВСУ состоят из плохо обученных новобранцев, убегающих с позиций при первой возможности, заявила... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T20:19
2023-03-18T21:13
в мире
украина
ирландия
вооруженные силы украины
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835942441_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_fbb4ed081c0f1803e660e98ad8379c2e.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ждущие скорой победы Украины западные политики не понимают, что ВСУ состоят из плохо обученных новобранцев, убегающих с позиций при первой возможности, заявила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли. Видео своего выступления в Европарламенте политик опубликовала в Twitter."Слыша возгласы поддержки здесь, в безопасности, за тысячи миль от линии фронта, я думаю, что нам было бы полезно узнать, что переживают простые украинцы", — сказала она.Ссылаясь на расследования зарубежных СМИ и высказывания европейских и украинских военных, Дейли рассказала, как командование в Киеве отправляет сражаться рекрутов без подготовки и опыта, а за массовые оставления позиций устраивает дезертирам репрессии."Это не может продолжаться бесконечно, и вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть, меня тошнит от вас", — заключила политик.По ее мнению, Запад должен перестать говорить о поставках оружия для продолжения конфликта и задуматься о "мире и диалоге, каким бы неприятным он ни был".
https://ria.ru/20230318/nato-1858808884.html
https://ria.ru/20230318/ukraina-1858795454.html
украина
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835942441_175:0:1995:1365_1920x0_80_0_0_13bf7f1597ba50dc31304b1f6a13b8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ирландия, вооруженные силы украины, европарламент
В мире, Украина, Ирландия, Вооруженные силы Украины, Европарламент
"Новобранцы оставляют позиции". В ЕП рассказали о реальном положении ВСУ

Евродепутат Дейли призвала остановить военную помощь Киеву из-за тяжелого положения ВСУ

CC BY-SA 2.0 / The Left/Fred MARVAUX / Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли
Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
CC BY-SA 2.0 / The Left/Fred MARVAUX /
Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ждущие скорой победы Украины западные политики не понимают, что ВСУ состоят из плохо обученных новобранцев, убегающих с позиций при первой возможности, заявила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли. Видео своего выступления в Европарламенте политик опубликовала в Twitter.
"Слыша возгласы поддержки здесь, в безопасности, за тысячи миль от линии фронта, я думаю, что нам было бы полезно узнать, что переживают простые украинцы", — сказала она.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
"Все сложно". НАТО столкнулась с новым вызовом из-за Украины, пишут СМИ
Вчера, 16:51
Ссылаясь на расследования зарубежных СМИ и высказывания европейских и украинских военных, Дейли рассказала, как командование в Киеве отправляет сражаться рекрутов без подготовки и опыта, а за массовые оставления позиций устраивает дезертирам репрессии.
"Это не может продолжаться бесконечно, и вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть, меня тошнит от вас", — заключила политик.
По ее мнению, Запад должен перестать говорить о поставках оружия для продолжения конфликта и задуматься о "мире и диалоге, каким бы неприятным он ни был".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Американский военный объяснил провал планов США на Украине словами о Путине
Вчера, 15:22
 
В миреУкраинаИрландияВооруженные силы УкраиныЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала