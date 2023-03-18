https://ria.ru/20230318/evroparlament-1858762020.html
В ЕП призвали США задуматься о собственных военных преступлениях
В ЕП призвали США задуматься о собственных военных преступлениях - РИА Новости, 18.03.2023
В ЕП призвали США задуматься о собственных военных преступлениях
Обвиняя Россию в "военных преступлениях" на Украине, Западу во главе с США стоит вспомнить и о собственных противоправных действиях в других странах, написал в... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T09:57
2023-03-18T09:57
2023-03-18T13:53
в мире
украина
россия
сша
европарламент
международный уголовный суд
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Обвиняя Россию в "военных преступлениях" на Украине, Западу во главе с США стоит вспомнить и о собственных противоправных действиях в других странах, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес."Каждый, кто предположительно совершил военное преступление, должен быть привлечен к ответственности. Когда мы смотрим на российско-украинский конфликт, мы можем обратить внимание и на все остальные. Прошло 20 лет с момента незаконной войны в Ираке, в результате которой погибли миллионы мирных жителей, — когда же Буш и Блэр будут арестованы?" — задался он вопросом.Так евродепутат отреагировал на решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, и на то, что президент Джо Байден приветствовал эти действия.При этом сами США не признают юрисдикцию МУС и не раз обвиняли суд в коррупции и предвзятости. После того как МУС попытался начать расследование американских военных преступлений в Афганистане, Вашингтон ввел против его сотрудников санкции.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса об аресте Путина неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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в мире, украина, россия, сша, европарламент, международный уголовный суд
В мире, Украина, Россия, США, Европарламент, Международный уголовный суд
В ЕП призвали США задуматься о собственных военных преступлениях
Депутат Европарламента Уоллес напомнил о военных преступлениях США в Ираке