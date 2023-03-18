https://ria.ru/20230318/energodar-1858812135.html

Командир спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре

Командир спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре - РИА Новости, 18.03.2023

Командир спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре

Ситуация в Энергодаре остается напряженной, Киев продолжает провокации, рассказал РИА Новости командир обеспечивающей безопасность в городе группы... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T17:13

2023-03-18T17:13

2023-03-18T17:31

специальная военная операция на украине

безопасность

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Ситуация в Энергодаре остается напряженной, Киев продолжает провокации, рассказал РИА Новости командир обеспечивающей безопасность в городе группы спецназначения с позывным "Злой". "Поменяться - не поменялась. Все также обстановка напряжена. ВСУ как провоцировали, так и провоцируют. На территории Запорожской области как проходили террористические акции, направленные на чиновников, так и проходят. Говоря по-простому: пытаются выбить землю из-под ног - не получится", - рассказал он. Что касается жителей города, отметил он, они не боятся. "Опасаются, но не боятся, они устали боятся", - сказал командир.

энергодар

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины