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Командир спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре - РИА Новости, 18.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:13 18.03.2023 (обновлено: 17:31 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/energodar-1858812135.html
Командир спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре
Командир спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре - РИА Новости, 18.03.2023
Командир спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре
Ситуация в Энергодаре остается напряженной, Киев продолжает провокации, рассказал РИА Новости командир обеспечивающей безопасность в городе группы... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:13
2023-03-18T17:31
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Ситуация в Энергодаре остается напряженной, Киев продолжает провокации, рассказал РИА Новости командир обеспечивающей безопасность в городе группы спецназначения с позывным "Злой". "Поменяться - не поменялась. Все также обстановка напряжена. ВСУ как провоцировали, так и провоцируют. На территории Запорожской области как проходили террористические акции, направленные на чиновников, так и проходят. Говоря по-простому: пытаются выбить землю из-под ног - не получится", - рассказал он. Что касается жителей города, отметил он, они не боятся. "Опасаются, но не боятся, они устали боятся", - сказал командир.
энергодар
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безопасность, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Командир спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре

Командир спецназа с позывным "Злой": украинские военные продолжают провокации в Энергодаре

© РИА НовостиСтела при въезде в город Энергодар
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости
Стела при въезде в город Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Ситуация в Энергодаре остается напряженной, Киев продолжает провокации, рассказал РИА Новости командир обеспечивающей безопасность в городе группы спецназначения с позывным "Злой".
"Поменяться - не поменялась. Все также обстановка напряжена. ВСУ как провоцировали, так и провоцируют. На территории Запорожской области как проходили террористические акции, направленные на чиновников, так и проходят. Говоря по-простому: пытаются выбить землю из-под ног - не получится", - рассказал он.
Что касается жителей города, отметил он, они не боятся. "Опасаются, но не боятся, они устали боятся", - сказал командир.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 марта, 16:09
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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