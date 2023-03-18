https://ria.ru/20230318/energodar-1858812135.html
Командир спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре
Командир спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре - РИА Новости, 18.03.2023
Командир спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре
Ситуация в Энергодаре остается напряженной, Киев продолжает провокации, рассказал РИА Новости командир обеспечивающей безопасность в городе группы... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:13
2023-03-18T17:13
2023-03-18T17:31
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Ситуация в Энергодаре остается напряженной, Киев продолжает провокации, рассказал РИА Новости командир обеспечивающей безопасность в городе группы спецназначения с позывным "Злой". "Поменяться - не поменялась. Все также обстановка напряжена. ВСУ как провоцировали, так и провоцируют. На территории Запорожской области как проходили террористические акции, направленные на чиновников, так и проходят. Говоря по-простому: пытаются выбить землю из-под ног - не получится", - рассказал он. Что касается жителей города, отметил он, они не боятся. "Опасаются, но не боятся, они устали боятся", - сказал командир.
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Командир спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре
Командир спецназа с позывным "Злой": украинские военные продолжают провокации в Энергодаре
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Ситуация в Энергодаре остается напряженной, Киев продолжает провокации, рассказал РИА Новости командир обеспечивающей безопасность в городе группы спецназначения с позывным "Злой".
"Поменяться - не поменялась. Все также обстановка напряжена. ВСУ как провоцировали, так и провоцируют. На территории Запорожской области как проходили террористические акции, направленные на чиновников, так и проходят. Говоря по-простому: пытаются выбить землю из-под ног - не получится", - рассказал он.
Что касается жителей города, отметил он, они не боятся. "Опасаются, но не боятся, они устали боятся", - сказал командир.