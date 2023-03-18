https://ria.ru/20230318/energodar-1858761441.html
Украинский военный заминировал свою квартиру в многоэтажке в Энергодаре
Украинский военный заминировал свою квартиру в многоэтажке в Энергодаре - РИА Новости, 18.03.2023
Украинский военный заминировал свою квартиру в многоэтажке в Энергодаре
В одном из многоэтажных жилых домов в городе Энергодаре Запорожской области обезвредили самодельное взрывное устройство, в квартире ранее проживал украинский... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T09:45
2023-03-18T09:45
2023-03-18T09:46
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833139866_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_be7bd2737e0d7ac909f5e280709e95b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. В одном из многоэтажных жилых домов в городе Энергодаре Запорожской области обезвредили самодельное взрывное устройство, в квартире ранее проживал украинский военный, сообщает в Telegram-канале пресс-служба регионального управления МВД РФ. "При обследовании помещения обнаружено самодельное взрывное устройство, изготовленное на базе гранаты "Ф-1", а также "растяжка". Бывший жилец заминировал люстру в одной из комнат. Смертельный сюрприз должен был сработать при включении света. А на кухне он оставил "растяжку" примотанную к боевой гранате "Ф-1", - говорится в сообщении. Взрывное устройство обезврежено. По данным ведомства, в квартире многоэтажного дома ранее проживал украинский военнослужащий, который сейчас находится на Украине и продолжает службу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия).
https://ria.ru/20230317/kriminal-1858369763.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833139866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a2fbfc06081f9828e3616a0e61473dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Украинский военный заминировал свою квартиру в многоэтажке в Энергодаре
МВД: в Энергодаре обезвредили взрывное устройство в квартире, где жил украинский военный
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости.
В одном из многоэтажных жилых домов в городе Энергодаре Запорожской области обезвредили самодельное взрывное устройство, в квартире ранее проживал украинский военный, сообщает в Telegram-канале
пресс-служба регионального управления МВД РФ.
"При обследовании помещения обнаружено самодельное взрывное устройство, изготовленное на базе гранаты "Ф-1", а также "растяжка". Бывший жилец заминировал люстру в одной из комнат. Смертельный сюрприз должен был сработать при включении света. А на кухне он оставил "растяжку" примотанную к боевой гранате "Ф-1", - говорится в сообщении.
Взрывное устройство обезврежено. По данным ведомства, в квартире многоэтажного дома ранее проживал украинский военнослужащий, который сейчас находится на Украине и продолжает службу.
«
"По оценкам специалистов, если бы взрывное устройство сработало, смертельной опасности могли подвергнуться не только находящиеся внутри помещения, но и жильцы соседних квартир", - подчеркнули в полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия).
"Угроза на каждом шагу". С чем столкнулись полицейские в зоне СВО