https://ria.ru/20230318/energodar-1858761441.html

Украинский военный заминировал свою квартиру в многоэтажке в Энергодаре

Украинский военный заминировал свою квартиру в многоэтажке в Энергодаре - РИА Новости, 18.03.2023

Украинский военный заминировал свою квартиру в многоэтажке в Энергодаре

В одном из многоэтажных жилых домов в городе Энергодаре Запорожской области обезвредили самодельное взрывное устройство, в квартире ранее проживал украинский... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T09:45

2023-03-18T09:45

2023-03-18T09:46

специальная военная операция на украине

происшествия

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. В одном из многоэтажных жилых домов в городе Энергодаре Запорожской области обезвредили самодельное взрывное устройство, в квартире ранее проживал украинский военный, сообщает в Telegram-канале пресс-служба регионального управления МВД РФ. "При обследовании помещения обнаружено самодельное взрывное устройство, изготовленное на базе гранаты "Ф-1", а также "растяжка". Бывший жилец заминировал люстру в одной из комнат. Смертельный сюрприз должен был сработать при включении света. А на кухне он оставил "растяжку" примотанную к боевой гранате "Ф-1", - говорится в сообщении. Взрывное устройство обезврежено. По данным ведомства, в квартире многоэтажного дома ранее проживал украинский военнослужащий, который сейчас находится на Украине и продолжает службу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия).

https://ria.ru/20230317/kriminal-1858369763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины