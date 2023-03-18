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Небензя дал Западу два месяца на снятие санкций с сельхозкспорта из России
Небензя дал Западу два месяца на снятие санкций с сельхозкспорта из России - РИА Новости, 18.03.2023
Небензя дал Западу два месяца на снятие санкций с сельхозкспорта из России
У США, Лондона и ЕС есть два месяца на снятие всех санкций, мешающих сельхозэкспорту из РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T00:57
2023-03-18T00:57
2023-03-18T01:57
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ООН, 18 мар – РИА Новости. У США, Лондона и ЕС есть два месяца на снятие всех санкций, мешающих сельхозэкспорту из РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя. "Дальнейшие шаги будут зависеть от прогресса в решении обозначенных нами проблем. Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия из Украины по морскому гумкоридору в своих интересах, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт", - сказал Небензя. "В противном случае нам непонятно, как будет работать пакетная концепция генсека ООН в рамках Стамбульских договоренностей", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230317/sanktsii-1858468720.html
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лондон, россия, сша, василий небензя, оон, евросоюз
Лондон, Россия, США, Василий Небензя, ООН, Евросоюз
Небензя дал Западу два месяца на снятие санкций с сельхозкспорта из России
Постпред России Небензя: у Запада есть два месяца на снятие санкций с сельскохозэкспорта